Por la terquedad de algunos

División en el país preocupa a la Iglesia

Obispos, la CPE y el monseñor Jesús Juárez insisten en que hay que respetar el referendo del 21F.

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: La Iglesia insiste en que se debe respetar la voluntad del pueblo para evitar violencia.

El Obispo Auxiliar de El Alto, monseñor Giovani Arana, expresó este domingo su preocupación por la coyuntura política que atraviesa el país y advirtió que los bolivianos están enfrentados solo por la terquedad de algunos.

División y enfrentamiento. En el caso "del sufrimiento en nuestro país ¿acaso no duele ver tanta división entre bolivianos y que nos enfrentemos a causa de la terquedad de unos cuantos?, ¿acaso no duele ver cómo hermanos bolivianos mueren por no contar con recursos para su atención médica?, ¿acaso no duele ver cómo no son respetados los derechos de nuestros hermanos de pueblos indígenas que poco a poco pierden territorio con el pretexto de más desarrollo para el país?", cuestionó.

'No caigamos en la tentación de la violencia'. El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, llamó ayer a los bolivianos a no caer en la tentación de la violencia, en medio de la reactivación de las protestas en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Gualberti hizo esas declaraciones en la homilía celebrada en la Catedral de San Lorenzo Mártir.