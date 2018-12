En rechazo a la ley transitoria

Transportistas anuncian otro bloqueo este martes

El Municipio cruceño y el sector transporte no han llegado a un consenso .

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Los transportistas afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans), anunciaron que este próximo martes a partir de las cero horas, realizarán nuevamente un bloqueo en la ciudad, exigiendo a las autoridades municipales que abroguen la ley transitoria 981 que les prohíbe tener paradas dentro del segundo anillo.

Ven que se le quita el derecho al trabajo. Wilfredo Guarachi, vicepresidente de Fedectrans, indicó que no se llegó a ningún acuerdo con el Gobierno municipal, en cuanto al pedido de este sector que es la abrogación de la ley transitoria que les prohíbe ingresar dentro del segundo anillo. "En el ampliado se ha determinado realizar un bloqueo en la ciudad, por estrategia no podemos decir los puntos, nos están coartando el derecho a trabajar", dijo el dirigente, quien agregó que si el martes no hay una solución, la medida de presión se intensificará. El transportista indicó que son alrededor de 180 cooperativas y son más de 5 mil trufistas los que se unirán a la lucha por el derecho al trabajo.

Se sienten discriminados. Ronald García, ejecutivo de Fedetrans, insistió que el transporte interprovincial se siente discriminado porque sus paradas, que estaban ubicadas en inmediaciones de los mercados Abasto y Ramada, fueron trasladadas fuera del segundo anillo, lo que impide que miles de usuarios que vienen de las provincias puedan ingresar de forma directa al centro de la ciudad.

En tanto Valuis Saqueli, dirigente del transporte chiquitano, también recordó que esta norma es discriminatoria para todas las provincias y por eso espera que las autoridades municipales tomen conciencia de esa situación para llegar a un acuerdo. También recordó que la población que vive en provincias, aporta constantemente al municipio cruceño; con comerciantes que les compran mercadería o estudiantes que alquilan cuartos.

Municipio mantiene su posición. La pasada semana cuando se realizó el bloqueo en la ciudad por parte de los transportistas, la presidenta del Concejo Municipal, criticó esta medida y aseguró que la ley no se cambia. “En enero de 2019 se aprobará la ley de movilidad urbana y en el mismo mes serán licitadas las terminales de transferencia para que den servicio al transporte interprovincial. Continúan las puertas abiertas de la comisión mixta del Concejo para escuchar las propuestas”, fueron las declaraciones el día del bloqueo.

Perjuicio. Cuando hay este tipo de medidas, se genera una molestia en la ciudadanía, toda vez que se perjudican ya que no pueden transitar libremente por lo que no pueden llegar a tiempo a su lugar de destino, como sus fuentes laborares y otros lugares donde tienen que dirigirse.