De cara a las Elecciones Primarias

MAS advierte con cercar ciudades si anulan habilitación de Evo-Álvaro

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Correo del Sur.

El dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, advirtió este domingo con “cercar cualquier departamento” si los comités cívicos y las plataformas ciudadanas que defienden el 21F se movilizan para impedir la candidatura de Evo Morales o anular la habilitación del binomio del MAS.

“Si en caso ellos (cívicos y activistas del 21F) se movilizan para impedir que el binomio (del MAS) vaya como candidato el 2019 o pretenden anular la habilitación, nosotros vamos a defender. Seguramente van a tratar de salir a las calles, queriendo tomar las instituciones, pero ellos saben que nosotros vamos a defender, y si nosotros nos proponemos cercaremos cualquier departamento, porque hay poder de convocatoria”, afirmó en una entrevista con ERBOL.

El máximo dirigente de la CSUTCB respondió así a los comités cívicos de ocho regiones del país que determinaron ratificar la movilización indefinida en defensa del voto del 21F y decidieron dar un plazo de 72 horas hábiles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la habituación del binomio Evo Morales-Álvaro García.

Para el dirigente de la Conalcam, los comités cívicos y colectivos ciudadanos del 21F “son cada vez pocos” y “la gente ya no cree en ellos”. Herrera advirtió que no permitirán la toma de instituciones públicas y los “actos vandálicos”. Dijo que esperarán hasta el martes para determinar las acciones para hacer frente a las movilizaciones anunciadas por los que defienden los resultados del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la reelección indefinida de los mandatarios.

“Vamos a esperar hasta lunes y martes, y partir de esos días vamos a determinar que hacer porque no vamos a permitir que hagan tomas de oficinas y actos vandálicos. Han provocado la muerte de una señora en Trinidad (Beni), han golpeado a algunos compañeros ancianos y no vamos a permitir que eso ocurra nuevamente. Así que no descartamos ninguna movilización en Bolivia”, manifestó el dirigente de los campesinos. Erbol