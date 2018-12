Iglesia Católica advierte que bolivianos están enfrentados por la 'terquedad de unos cuantos'

El presidente Morales acusó a los obispos de traicionar a Jesús para inclinarse hacia los intereses de los poderosos y los políticos de la derecha

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: El monseñor Giovani Arana (centro) en la homilía realizada en la Basílica de San Francisco.

El Obispo Auxiliar de El Alto, monseñor Giovani Arana, expresó este domingo su preocupación por la coyuntura política que atraviesa el país y advirtió que los bolivianos están enfrentados sólo por la terquedad de algunos.

En el caso “del sufrimiento en nuestro país ¿acaso no duele ver tanta división entre bolivianos y que nos enfrentemos a causa de la terquedad de unos cuantos?, ¿acaso no duele ver cómo hermanos bolivianos mueren por no contar con recursos para su atención médica?, ¿acaso no duele ver cómo no son respetados los derechos de nuestros hermanos de pueblos indígenas que poco a poco pierden territorio con el pretexto de más desarrollo para el país?”, cuestionó.

Arana, en la homilía realizada en la Basílica de San Francisco en La Paz, agregó que es momento de ofrecer al Señor todos estos sufrimientos que atraviesa el país para que los cambie, “pero para eso Dios también necesita de la participación de nosotros para defendernos de toda actitud de injusticia y pregonar sobre todo la verdad”.