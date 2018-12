Evo acusa a los obispos de traicionar a Jesús e inclinarse hacia los poderosos y la derecha

'Jesús es el primer socialista del planeta', remarcó el Presidente

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Evo Morales. Foto: Archivo ABI.

El presidente Evo Morales volvió a arremeter contra los obispos de la Iglesia Católica en Bolivia y esta vez los acusó de traicionar a Jesús para inclinarse hacia los poderosos y los políticos de la derecha.

“No faltan algunos pocos obispos, de la jerarquía eclesiástica, que se inclinan hacia los poderosos, hacia la derecha, traicionando a Jesús, (pero) Jesús es el primer socialista del planeta”, manifestó Morales, en el acto de graduación de los bachilleres de una unidad educativa de Villa Tunari.

Agregó que los obispos, al asumir esta actitud, incluso abandonaron el cristianismo, que significa ante todo solidaridad y complementariedad.