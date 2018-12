Entrevista con programa de tv

El Cardenal en desacuerdo con reelección

Posición. Toribio Ticona considera también que los políticos deben prepararse mejor. Evo arremetió contra los obispos.

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: 'No está bien'. Ticona dijo que pese a ser amigo de Evo Morales no ve bien que se repostule.

En medio de la polarización en Bolivia por la nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia, el cardenal Toribio Ticona ratificó que el jefe de Estado es su amigo, pero está en desacuerdo que solamente una persona gobierne el país.

"De lo que yo vivía y he vivido con la gente pobre, está mejor (Bolivia). A pesar de que no soy del partido de Evo, sino es mi amigo, veo que está bien, pero ahora que estamos peleando, puede ser también para un atraso o una ruina, porque al final tampoco estoy de acuerdo que uno nomás gobierne", dijo Ticona.

Sugiere más preparación a los políticos. Sin embargo, también sugirió a los políticos prepararse "seriamente" para gobernar y no como en el pasado solo con el sentido de aprovechamiento de cargos o por el dinero.

Tienen que prepararse para gobernar "como un servicio, puesto que Jesús ha dicho: yo he venido, no para que me sirvan, sino para servirles; por eso (por ejemplo) ser cardenal es un servicio, ser cardenal es un honor, no es un poder", remarcó en una entrevista con el programa "No Mentirás".

Referendo. El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo nacional y la mayoría de los bolivianos votó en contra de una nueva postulación de Morales.

Pese a ese resultado, el oficialismo decidió buscar otra alternativa y mediante un recurso judicial, presentado ante el TCP, logró que se viabilice la repostulación sin límites de Morales.

Este hecho generó una ola de críticas y la articulación de plataformas ciudadanas en todo el territorio nacional.

Evo acusa a los obispos de traicionar a Jesús. El presidente Evo Morales volvió a arremeter contra los obispos de la Iglesia Católica en Bolivia y esta vez los acusó de traicionar a Jesús para inclinarse hacia los poderosos y los políticos de la derecha.

"No faltan algunos pocos obispos, de la jerarquía eclesiástica, que se inclinan hacia los poderosos, hacia la derecha, traicionando a Jesús, (pero) Jesús es el primer socialista del planeta", manifestó Morales, en el acto de graduación de los bachilleres de una unidad educativa de Villa Tunari.

Agregó que los obispos, al asumir esta actitud, incluso abandonaron el cristianismo, que significa ante todo solidaridad y complementariedad.

"Pero no importa, habrán siempre esos pequeños grupos de la Iglesia Católica, que no olvidan los tiempos de inquisición (pese a que) ese tiempo ha terminado (...) y no es solo en Bolivia, sino en todo el mundo", sostuvo.

Mesa ve a gobernantes autoritarios. El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó ayer que los gobernantes, no contentos con violar la Constitución Política del Estado (CPE), ahora buscan amedrentar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas y Dunia Sandoval, que emitieron su voto disidente en la resolución que habilitó al binomio oficialista.

168 Artículo

polémico de la CPE que ha desatado movilizaciones en el país.

El artículo 168 es de cumplimiento obligatorio

El mencionado artículo establece que el periodo de mandato del Presidente y Vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

"Por tanto, es de cumplimiento obligatorio (el referendo) y es vinculante al proceso de elección", ratificó el vocal Costas, aunque también reconoció que hay una "colisión" con la sentencia constitucional, que ordenó la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana referido a los derechos políticos que todo ciudadano tiene a ser elegido en elecciones periódicas.

Agencias eldia@eldia.com.bo