Años viviendo en silencio

La vida tras el implante coclear, Hitomi Saavedra logró estudiar gracias al dispositivo

Beneficios. Un implante MED-EL le dio la oportunidad de oír, el artefacto le permitió culminar su bachillerato, e incluso es parte de la directiva de la Asociación de Hipoacústicos en Santa Cruz (Ashicruz).

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Actitud. La pérdida auditiva no fue problema para ganarse el cariño de sus compañeros y profesores del colegio, que la guiaban en su formación.

Volver a nacer a los 14 años, es como denominaron el hecho de que Hitomi pueda oír de nuevo. Un implante coclear MED-EL le cambio la vida totalmente, quien a los dos años fue diagnosticada con pérdida auditiva total. Este dispositivo médico le permitió a la joven culminar su bachillerato y formarse como diseñadora gráfica. Actualmente trabaja en el Centro de Parálisis Cerebral como auxiliar de aula, ayudando a los niños que acuden para recibir atención médica. El nuevo desafío que se ha propuesto es formarse en la universidad como fisioterapeuta.

Historia. Los primeros años de Hitomi fueron difíciles. Su abuela, Marta de Harada, quien cuidó de ella desde que nació, consultó diferentes médicos y especialistas en audición, que le recomendaron ir al centro Salvador Gaviota, donde le explicaron con precisión los problemas que tenía su nieta y le brindaron terapias que le ayudaron a desarrollar sus habilidades de comunicación. “La terapia de Hitomi empezó a los 3 años, fue dura para mí, ya que a los niños con discapacidad es un poco duro tratarle, pero el tiempo fue pasando entre llantos y risas por la situación”, comenta la señora Marta de Harada.

Dejando el silencio. Según comenta Hitomi la terapia fue larga, pero ella junto a su abuela contaron con el apoyo de tres licenciadas, una psicopedagoga, una psicóloga y la foniatra, gracias a ellas que le hicieron precio, pudo pagar la mitad de las consultas, hasta que se le hizo el implante que le permitió escuchar, "El implante coclear de MED-EL me lo realizaron a los 14 años, en todo ese transcurso yo asistí al colegio de educación normal, siempre acompañada de una persona que me brindaba el apoyo. Luego de la operación la terapia fue con el equipo de profesionales del centro Salvador Gaviota, por casi 2 años. Después del implante me sentí feliz y nerviosa al mismo tiempo, es una emoción que no puedo describir, escuchar la voz de mi abuelita por primera vez diciendo: Hola Hitomi, ¿me escuchas?, el sonido del viento o de los pajaritos. Poder disfrutar de la música, bailar. Es algo que recuerdo todavía y me vuelvo a emocionar", explica la joven.

Proyecciones. "Ahora que escucho, me siento feliz e independiente. Hablar es algo normal para las personas. Con la ayuda del implante y las terapias, logré salir bachiller a los 17 años como todos mis compañeros, tengo amigos e incluso estoy en la directiva de la Asociación de Hipoacúsicos en Santa Cruz (Ashicruz). Estudié diseño gráfico en Infocal y ahora trabajo en el Centro de Parálisis Cerebral con niños discapacitados. Estoy feliz en mi trabajo. Si Dios me lo permite, mi propósito para el próximo año es ingresar a la Universidad para estudiar y ser Fisioterapeuta, trabajar con niños con ciertas deficiencias me ha motivado, quiero ayudarlos en su desarrollo y darles bienestar", finalizó Hitomi.

¿Qué es y cómo funciona un implante coclear?. "Es una opción de tratamiento para personas con pérdida auditiva neurosensorial de severa a profunda. Consta de dos componentes: uno externo, el procesador de audio que se lleva detrás de la oreja o por encima de ella, y uno interno, el implante. El implante coclear se coloca quirúrgicamente bajo la piel detrás del oído y se inserta una guía de electrodos profundamente en el oído interno, la cóclea. El procesador de audio capta y codifica el sonido y envía la información a través de la piel al implante. A su vez, el implante envía esta información sonora en forma de pulsaciones eléctricas a los electrodos dentro de la cóclea, que estimulan directamente el nervio auditivo enviando la información al cerebro, que la reconoce como sonido", explica la fonoaudióloga Claudia Justiniano.

Rehabilitación para llegar a oír. Según explica la especialista Justiniano, aproximadamente cuatro semanas después de la implantación, las personas reciben su procesador de audio. Durante esta sesión, denominada activación, el audiólogo programará y activará el procesador. La rehabilitación en sí es el proceso de aprender a oír con un implante coclear. Durante la misma, se trabaja con un audiólogo y un terapista del lenguaje para mejorar las habilidades auditivas. De igual manera en este tiempo se desarrollan cuatro habilidades: Auditiva, desde la activación, se practicará para mejorar su percepción del sonido. Trabajará en la interpretación y comprensión de sonidos específicos. Habla; una vez que se ha entrenado el cerebro para comprender sonidos con un IC, el foco de atención de las sesiones de terapia se desplazará hacia la mejora de sus habilidades lingüísticas. Gestión de la comunicación; si la pérdida auditiva ha empeorado con el tiempo, es probable que haya desarrollado estrategias para gestionar su pérdida de audición. Como parte de la rehabilitación, aprenderá técnicas para comunicarse eficazmente y superar los obstáculos persistentes.

Práctica y técnica; el día de la activación recibirá información básica sobre cómo manejar y cuidar del procesador de audio. El audiólogo es quien aconseja sobre cómo adaptarse a su nuevo sistema de IC, en sesiones posteriores.

14,9 Por ciento

De la población en Bolivia, tienen la dificultad de oír, según datos del INE.

"Escuchar por primera vez es una emoción que no puedo describir. El sonido del viento o de los pajaritos. Poder disfrutar de la música, bailar.

Hitomi Saavedra Harada

Joven con Implante Coclear

"La cirugía del implante coclear es sencilla y segura. Los riesgos son mínimos y no superiores a los relacionados con otras cirugías de oído.

Claudia Justiniano

Fonoaudiologa

Discapacidad auditiva afecta a más de 360 millones

La OMS estima que más del 5% de la población del mundo (360 millones de personas) tiene pérdida discapacitante de la audición. La prevalencia más alta está en la región de Asia Pacífico, Asia Meridional y África Subsahariana. Aproximadamente la mitad de todos los casos en el mundo, son fácilmente prevenibles o tratables. América Latina y el Caribe representan el 9% de pérdida de la agudeza auditiva en el mundo. La principal causa, en particular en países de bajos y medianos ingresos, son las infecciones de oído sin tratar.

Allison Cuéllar Rodríguez eldía@eldia.com.bo