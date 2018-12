Después de la circulación de un audio donde se habla de espionaje ilegal

Crisis, se cuestiona la libertad de expresión en el país

Puntual. De la mano de tres periodistas, el presente informe aborda las dificultades de ejercer la profesión en territorio boliviano. Se habla sobre una restricción política.

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Dicen que todo trabajo tiene sus riesgos y que es de valientes afrontarlos. En la historia boliviana, varios personajes han destacado por desarrollar un oficio relativo a la defensa de la verdad y la transparencia. A raíz del caso de supuesto espionaje efectuado por efectivos policiales bolivianos hacia políticos de la oposición y periodistas del medio, El Día decidió que esta edición abordase el tema de la libertad de expresión y prensa. En esta oportunidad, se consultó a tres profesionales destacables del medio quienes expusieron las dificultades de ejercer una profesión que busca la verdad y condena la mentira. Además, mencionaron la autocensura profesional y evaluaron el papel que juegan las redes sociales en la realidad boliviana.

Libertades en el tablero. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como de difundirlas por cualquier medio de comunicación.

Para Amalia Pando, destacada periodista boliviana, la libertad de expresión, de prensa y organización en el país están heridas de muerte así como lo está la democracia. “Si el Gobierno se reelige desconociendo la Constitución, si desconoce algo tan básico como es el límite del poder, imagínense lo que hará con la libertad de expresión. En este momento hay una libertad de expresión formal, aparente, porque hay una cantidad impresionante de medios de comunicación que dependen del Gobierno y que los periodistas tienen toda la libertad para aplaudirlo. El problema pasa cuando uno quiere hacer una nota crítica o denunciarlo, es ahí cuando entras en la lista negra de quienes no tienen derecho al trabajo”, declara.

Sobre el caso de supuesto espionaje, ella reconoce que hay un control estricto. “Todo periodista sabe que va a ser controlado, que su información puede ser manipulada. Ese no es el problema. El gran problema son todas las violaciones a la libertad de prensa que se han producido en este tiempo”, afirma.

Por su parte, la periodista Maggy Talavera advierte que la vigilancia del Gobierno es permanente y que esto se demuestra no solamente a través de las declaraciones de voceros sino también de los casos de presión que existen en los medios de comunicación. “Hay una aparente libertad total pero no es una libertad irrestricta. Mucha gente ya no quiere decir lo que piensa. Pondré como ejemplo la situación del paro cívico del jueves donde varias personas fueron obligadas a ir a trabajar, sobre todo aquellos que son dependientes de las instituciones del gobierno, porque si no corren riesgo de despido. La gente que trabaja en instituciones privadas, que hacen buenos negocios con el gobierno, tampoco puede decir lo que piensa porque estaría comprometiendo sus fuentes de trabajo. Mucha gente tiene miedo de decir lo que piensa porque sabe que de atrás va a venir el garrote del Gobierno disfrazado de justicia del Ministerio Público”, expresa.

Retos en el ejercicio periodístico. “Sobrevivir”. Esa es la respuesta de Amalia cuando se le pregunta cuáles son los desafíos que enfrentan los profesionales de la comunicación en el país. A su vez, advierte que existe una persecución objetiva hacia los periodistas. “Lo más grave de la persecución económica es que no te dejan trabajar. Obligan a los empleadores a echarte, a rescindir contratos e impiden que tengas publicidad. Es un acoso tan grande que la supervivencia económica se pone cuesta arriba”, manifiesta.

Desde el punto de vista de la Presidente del Colegio de Comunicadores Santa Cruz, Nancy Toledo, hoy en día es muy difícil hacer un periodismo real porque el mismo debe ser objetivo, claro y preciso. “El periodismo en Bolivia está en crisis. El Gobierno está restringiéndolo. Estamos siendo encuartados en nuestra expresión. Los conflictos políticos están afectando de alguna u otra manera a la profesión”, indica.

¿Autocensura profesional?. En la opinión de Pando, el objetivo de la serie de acciones efectuadas en contra de periodistas es para “ver si logra amedrentarte”. Así, añade que también “recaudan información para saber si te acusan de algo con el fin de abrirte un proceso sobre quién sabe qué. Creo que el objetivo central es que los periodistas se sientan perseguidos, asustados y que entonces procedan a la autocensura”, analiza.

La Presidenta del Colegio de Comunicadores concuerda con Pando en este punto. “Muchos no se animan a decir lo que realmente deberían decir por temor a las represalias del gobierno. Ya hemos visto casos. Casos muy puntuales de personas que han tenido que salir del país por represalias políticas”, relaciona.

Las redes sociales como una herramienta alternativa. Sobre el punto, Talavera sostiene que la gran diferencia con décadas anteriores es que hoy ya no existen solamente medios de comunicación formales. “Ya no hay solo periodistas haciendo periodismo sino que están en redes sociales y está la ciudadanía conectada a ellas lo que ayuda en gran medida burlar ese control político”, enfatiza.

De manera similar, Pando asegura que es gracias al internet que ese “bloqueo” del gobierno no ha tenido gran éxito. “Los periodistas se han dado formas para sobrevivir y el gobierno no ha conseguido al 100% su objetivo. Ni comprándose los medios, ni amedrentando ni arrinconándonos económicamente a través del cierre de las fuentes informativas. Creo que nos hemos abierto un espacio a codazos”, declara.

En otras partes del mundo

El Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) descubrió que durante todo el año 2017 la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía no solo hacía seguimiento a dirigentes mapuches sino que también monitoreaba periodistas y medios. El centro de investigación descubrió que la entidad realizaba informes sobre interceptaciones de supuestos chats de periodistas y sus fuentes. Señala, además, que su radar se concentró en noticias que afectaban a la entonces presidenta Bachelet y al general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

De manera similar, en El Salvador, el Organismo de Inteligencia del Estado vigila a políticos para chantajearlos y a periodistas como un medio para llegar a sus fuentes.

Por otra parte, en México, el caso más grande de espionaje se dio el año pasado cuando periodistas y activistas fueron espiados con un software llamado "Pegasus", adquirido por el gobierno de este país.

Espionaje ilegal: casos recientes descubiertos por periodistas en latinoamérica

La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) es uno de los encuentros más importantes de periodistas de la región. En el evento número 11 organizado por la institución, tres periodistas de distintas partes del globo contaron cómo realizaron investigaciones sobre espionaje e intercepciones ilegales.

El primero de ellos, el ecuatoriano Fernando Villavicencio habló sobre la investigación que publicó sobre Julian Assange, con el apoyo del medio The Guardian. "Hemos trabajado en demostrar los casos de corrupción durante el gobierno de Correa, por esto he sido objeto de nueve procesos en mi contra", señala respecto al tema.

Por otra parte, el guatemalteco Luis Ángel Sas, autor del reportaje "Así nos espía el Gobierno" explicó cómo revisó más de 80 mil documentos oficiales, en los que descubrió cómo se realizaba el espionaje ilegal del gobierno de su país a políticos, periodistas, líderes estudiantiles y diplomáticos.

Por último, Nicolás Sepúlveda, del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), de Chile, contó los detalles detrás de los ocho reportajes que revelaron los montajes de mensajes de Whatsapp y Telegram de la unidad de la policía chilena a cargo de la Operación Huracán para incriminar a ciudadanos de origen Mapuche en actos terroristas y tráfico de armas.

