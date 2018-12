Peregrinos llegaron hasta el santuarios de la patrona del oriente boliviano

Fe y devoción por la Mamita de Cotoca, Cardenal Ticona compartió con miles de feligreses

Homilía. Con un mensaje de unidad entre los bolivianos, el purpurado enfatizó que el país necesita signos de credibilidad y no solo palabras.

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Procesión. La Virgen recorrió las calles de Cotoca en compañía de los creyentes.

Como todos los años cada 8 de diciembre Cotoca recibe a miles de peregrinos que llegan hasta el santuario de la Virgen por su intercesión y pedir por sus familias. Este año la celebración central estuvo a cargo del Cardenal boliviano Toribio Ticona, quien ofició la misa en la plaza principal que se convirtió en el templo que albergó a todos los feligreses.

Fue declarado Hijo Ilustre. En el ingreso de Cotoca, cientos de feligreses recibieron al Cardenal, quien llegó como un peregrino más y aprovechó para tener contacto con la gente y darle la bendición. El Cardenal recorrió varias cuadras a pie saludando a los pobladores en compañía del monseñor Sergio Gualberti, monseñor René Leigue, el párroco de Cotoca y las autoridades civiles del Municipio. El religioso se vio muy feliz de compartir con el pueblo cruceño en un día tan especial donde se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Antes de iniciar la celebración central, autoridades del municipio de Cotoca, declararon “Hijo Ilustre” a través de una ordenanza del Concejo Municipal, al Cardenal.

El mensaje del Cardenal. Durante la homilía, donde participaron miles de feligreses, Ticona, dijo que no estamos solos, porque tenemos una abogada, una intercesora, una madre que nos quiere a todos pero también nos indica su hijo que debemos amarnos, querernos los unos a los otros, que debemos vivir la unidad de los bolivianos, que debemos también perdonarnos si es que nos hemos ofendido ya que Dios siempre perdona, pero también hay que entenderse unos a otros, vivir la solidaridad y todos trabajar, como dice la Virgen. “He aquí la servidora del Señor”, comenzando por el Cardenal hasta el último cristiano pobre, todo estamos llamados a ser servidores de Dios en los hombres nuestros hermanos: los alcaldes, presidentes, senadores, diputados, cardenal, obispos y arzobispos, todos somos y tenemos que ser agentes de servicio, que la gente vea en nosotros y no escuche solamente palabras. Hoy el mundo, hoy Bolivia y hoy Cotoca, quiere signos de credibilidad,si solamente hablamos y nos vivimos la palabra de Dios ¿dónde estamos?”, fueron las palabras de su mensaje.

La Mamita recorrió la calles. Luego de la eucaristía se dio inicio a la procesión por las calles de Cotoca. Pañuelos blancos, como símbolo de paz, flameaban mientras los creyentes acompañaban a la virgen. Con cánticos para la virgen, la gente agradecía todos los favores concedidos por la patrona del Oriente Boliviano. "Hemos llegado desde provincia, vinimos en familia para agradecer a la virgencita todas las bendiciones que recibimos", dijo Carola Cuéllar, quien con toda su familia llegó desde San Rafael.

Pero no solo creyentes de Santa Cruz, llegaron a Cotoca, sino personas desde el interior del país, tal como es el caso de Pedro Salvatierra, quien llegó desde el Beni con su esposa. "Yo soy beniano, pero mi esposa es de Santa Cruz y somos muy creyentes de la Mamita de Cotoca, venimos a pedir por nuestras familias, para que siempre estemos bendecidos", fueron las palabras del peregrino.

Evo saludó a los peregrinos. El presidente Evo Morales envió el sábado un saludo especial a los miles de feligreses que peregrinan desde distintos puntos del país para venerar a la Virgen de Cotoca, patrona del oriente boliviano.

"Saludamos al pueblo cruceño que hoy celebra la fiesta de la Virgen de Cotoca, patrona del Oriente. Extendemos nuestro saludo a la población católica de #Bolivia por el Día de la Inmaculada Concepción, que se conmemora con misas y entradas folklóricas en diferentes localidades", escribió en su cuenta en Twitter.

Se realizaron controles durante la romería. El Gobierno Municipal, realizó controles durante la romería la noche del viernes, para evitar percances entre todos los peregrinos. De acuerdo al informe de Miguel Ángel Ruiz, responsable de jefe del departamento de fiscalización y expendio de bebidas alcohólicas, indicó que se desplegaron 150 guardias municipales, quienes se encargaron de custodiar la seguridad durante todo el recorrido. Asimismo el departamento de fiscalización de expendio de bebidas alcoholicas, donde se desplegaron alrededor de 35 funcionarios, se encargaron de este control. "Se establecieron diferentes puntos fijos en la carretera, sobre todo donde existen más licorerías y venta de coca que son los que acostumbran vender alcohol, para evitar que lo hagan", dijo el funcionario a tiempo de agregar que cerca del séptimo anillo se clausuraron dos rockolas que se encontraban tendiendo y expendiendo bebidas alcohólicas.

Por su parte Pedro Galarza indicó que el departamento de Defensa al Consumidor, desplegó 40 funcionarios entre salubristas, veterinarios e inspectores, quienes hicieron el control de los alimentos que se comercializaron durante la romería. "El control fue fructífero porque se ha podido decomisar productos en mal estado, como chorizos que fueron cuatro kilos , carne de pescado contaminado por mosca, además de productos vencidos sin registro. Todo se ha procedido a decomisar para evitar cualquier problema", aseveró.

14 de diciembre

se realizará la segunda romería, como ya es costumbre cada año.

150 Guardias

municipales se desplegaron para realizar los controles en la romería.

Reconocimiento. Hijo Ilustre fue declarado el prelado por el municipio de Cotoca.

Fe. Miles de feligreses participaron de la eucaristía en la plaza principal.

Devoción. Los fieles demostraron su fe a la 'Mamita' de Cotoca en su santuario.

"Hoy el mundo, hoy Bolivia y hoy Cotoca, quieren signos de credibilidad, si solamente hablamos y nos vivimos la palabra de Dios ¿dónde estamos?”.

Toribio Ticona

Cardenal de Bolivia

"Se ha revelado porque no queremos que nos opriman, porque no queremos que nos impongan cosas que no están de acuerdo con nuestra cultura, porque no podemos aceptar determinadas situaciones donde no se respeta la dignidad de la persona”

Braulio Sáez

Monseñor