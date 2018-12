'Techo de paja': No me escapé, tengo orden judicial, me vine a mi pueblo y déjenme en paz

Entre tanto, el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, reiteró que Roca Suárez está en calidad de prófugo y será recapturado

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: 'Techo de Paja' en su ciudad natal saludando a la gente.

Jorge Roca Suárez, alias “Techo de paja”, afirmó el sábado que no escapó de la clínica donde estaba internado como dice la policía sino obedeció una orden judicial que le otorgada su libertad condicional y luego se trasladó a su ciudad natal. Reveló que el Gobernador de la cárcel de San Pedro tenía conocimiento de su salida porque él mismo le comunicó dos veces.

“Yo tengo una orden del juez, donde me devuelven mi libertad condicional la semana pasada. Yo no me escapé, tengo orden del juez y estoy libre. El juez le ordenó tres veces al coronel Morales (gobernador) de la cárcel de San Pedro que me liberara y éste tipo no quiere cooperar. Yo tengo orden de libertad, no yo me escapé (…)”, dijo en una entrevista con Gigavisión.

Ayer se conoció que 'Techo de Paja' escapó la noche del viernes de la clínica Alemana (La Paz) donde estaba internado por problemas de salud. Al respeto, Roca Suárez sostuvo que tiene una orden judicial que establece “que deja sin efecto cualquier mandamiento de aprehensión y condena”. Señaló que no tenía custodio cuando salió de la clínica, ya que en su criterio, no era necesario porque un juez había ordenado su libertad. Constó que no escapó de la clínica de La Paz, sino “salió sin ocultarse”, que las personas le vieron salir a las 20.00 horas del viernes, fue a cenar y luego se trasladó a su casa.

'Techo de Paja' criticó el actuar del gobernador de la cárcel de San Pedro por no obedecer la orden del juez en su favor. Señaló que no escapó como dice la policía, por lo anunció acciones legales contra el coronel Morales, demanda que presentará este lunes. Dijo que no se esconde, sino está en su ciudad natal, Santa Ana de Yacuma (Beni), donde se reunió con su gente, quienes le expresaron su apoyo por la “persecución” que sufre.

“Yo estoy libre porque un juez me dio libertad, porque así me lo merezco y así me cubre la Ley (…). Él (coronel Morales) tiene la copia de mi libertad. Yo hablé con el coronel por teléfono, le dije dos veces, coronel usted tiene la orden, de una vez, me voy a ir. Él sabía, porque usted tiene una orden del juez donde me libera y no tiene por qué tenerme aquí con custodio ni detenido (…). No voy a permitir que sigan abusando de mí, quieren pelear, lo voy a pelear”, sostuvo.

Por su parte, el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, manifestó que el custodio policial de ‘Techo de Paja’ fue puesto a disposición del Ministerio Público y será procesado por el supuesto delito de "favorecimiento a la evasión”. Lamentó que el hecho y espera su recaptura en las próximas horas.

Mendoza sostuvo que ‘Techo de Paja’ estaba con salida médica por problemas de salud, sin embargo, evadió a su custodio. Dijo que tienen varias hipótesis sobre el abandono de la clínica, hacen las investigaciones para su captura y restituirlo a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Roca Suárez fue un “pez gordo” del narcotráfico en los años ’80, e incluso se lo vinculó con Pablo Escobar. En 1990 fue detenido en Estados Unidos donde se lo sentenció a 30 años de cárcel por elaboración de cocaína y evasión de impuestos. Le dieron libertad y en abril llegó a Bolivia, donde también lo encarcelaron preventivamente por ganancias ilícitas.

En julio pasado, el responsable de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, informó que se está solicitando a la justicia encarcelar de nuevo al conocido narcotraficante “Techo de Paja”, porque se encontró un proceso de 1990 en el cual fue condenado a 15 años de prisión, pendientes de cumplimento.

El 17 de noviembre 'Techo de Paja’ fue detenido porque se encontró un proceso de 1990 en el cual fue condenado a 15 años de prisión, pendientes de cumplimento. Por este hecho guardaba detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Este sábado se conoció sobre su fuga y ahora la policía está tras sus rastros. Erbol