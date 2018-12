La semana que viene

Doble aguinaldo, gobierno definirá forma de pago

Cedla. A través de una investigación, aseguran que el beneficio no llega a todos.

Domingo, 9 de Diciembre, 2018

El Gobierno definirá la forma de pago del segundo aguinaldo la semana que viene, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera, un día después de la reunión entre el Ministerio de Economía y la Central Obrera Boliviana (COB) que terminó sin un acuerdo para reglamentar la cancelación de ese beneficio. "Hubo un cuarto intermedio (en el diálogo entre el Gobierno y la COB donde se han hecho propuestas. Supongo que en los siguientes días entramos en la etapa definitiva y la siguiente semana tendremos las definiciones", dijo a los periodistas.

No se logra un acuerdo. A 23 días que acabe al año, el gobierno representado en los ministerios de Economía y Planificación, no puede ponerse de acuerdo con los trabajadores del país en el pago del doble aguinaldo. La Central Obrera Boliviana (COB) rechaza que sea en especie y en pagos.

Mario Guillén, ministro de Economía, dijo que ya se conoce la posición de los empresarios privados y los trabajadores del país, por lo que será el mandatario boliviano quien decidirá cómo se hace la cancelación. "Ya hemos escuchado la posición de la Central Obrera Boliviana y vamos a volver a convocarlos y tomaremos las decisiones que mejor les convengan a los trabajadores. Con los empresarios tendremos una última reunión para comunicarles las decisiones que se tomaron", manifestó Guillén.

La COB mantiene su posición. Juan Carlos Huarachi, ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, ratificó que el pago del doble aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” debe ser en efectivo y hasta el 31 de diciembre. "No se ha llegado a nada y hemos hecho conocer nuestra posición y mantenemos que no se debe pagar en especie y tampoco en plazos", sostuvo Huarachi.

Gobierno y trabajadores quedaron en un cuarto intermedio hasta la siguiente semana para definir cómo se paga el beneficio. "Las autoridades del Ministerio (de Economía) van a hacer la consulta al presidente, nosotros vamos a evaluar de manera conjunta y la siguiente convocatoria será con el presidente (Evo Morales)", acotó el dirigente de la COB.

Freddy Mamani, ejecutivo de la Confederación de los Maestros Rurales de Bolivia, señaló que no aceptarán la cancelación en especie. Se propone que sea entre el 10% y 15%.

Segundo aguinaldo no llega a todos. El segundo aguinaldo es un beneficio de fin de año que no llega a la mayoría de la población ni resuelve la precariedad creciente del empleo en Bolivia, afirmó el investigador Bruno Rojas, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). "Alrededor del 65% de la gente que tiene fuente laboral está en el sector informal y nos está mostrando otra parte de la realidad que hace ver que los beneficios como el segundo aguinaldo no tenga un efecto grande, estamos hablando de un 40% de la población que trabaja, que está en calidad de asalariados y en el mundo urbano de casi el 55% (...). De los 250 mil empleados públicos, el 80% podrá cobrar este beneficio", detalló. Sin embargo, se preguntó ¿qué sucede en el sector privado donde se concentra el grueso de los trabajadores como generador de empleo?, y respondió que hay que ver cómo se hará efectivo el pago del segundo aguinaldo pues los empresarios se han dado formas de relativizar el impacto del doble aguinaldo por la flexibilización laboral. Rojas observó que el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de controlar el cumplimiento del pago del segundo aguinaldo pues en su base de datos cuenta con 30 mil empresas a las que puede seguir a través de las planillas, pero en Fundempresa están registradas más 300 mil, lo cual muestra una diferencia muy grande. "El gran problema es la calidad del empleo, que lamentablemente está en desmejora constante; el año 2011 en las principales ciudades del país, 21 de cada 100 tenía un empleo precario; el 2014 llegó al 52%, entonces estamos hablando que se generan empleos de este tipo, y frente a eso no hay políticas", aseguró. Según el investigador especializado en asuntos laborales, el impacto del segundo aguinaldo no es el que viene advirtiéndose desde los empresarios en sentido de que se cerrarán unidades económicas productivas, porque de acuerdo a Fundempresa por cada empresa cerrada se abren tres.

4,61 Por ciento

fue el crecimiento del PIB que determinó el pago del doble aguinaldo.

