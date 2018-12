Costas aclara que no votó a favor ni en contra de la habilitación de Evo tras anuncio de juicio

Costas asegura que no renunciará porque tiene carácter como para sobreponerse a la adversidad

Sábado, 8 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Vocal Antonio Costas. Foto: Archivo TSE.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, informó que no votó a favor ni en contra de la habilitación del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, después de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que iniciará un proceso judicial en su contra y la vocal Dunia Sandoval.

“Yo me he abstenido, yo no he votado ni a favor ni en contra de la habilitación de los candidatos del MAS, porque yo soy un fiel cumplidor de la Ley”, manifestó Costas, en una entrevista con el programa No Mentirás, que se emite por la red PAT.