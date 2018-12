Cardenal Toribio Ticona: No estoy de acuerdo que uno no más gobierne

'Pensemos un poco en el reino de Dios y en el mensaje del Señor, no solamente en las cosas de este mundo, donde nos viene la ambición del poder', remarcó el cardenal Ticona

Sábado, 8 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Evo Morales y el cardenal Ticona en una pasada visita a Ciudad del Vaticano. Foto: Archivo: ABI.

En medio de la polarización en Bolivia por la nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia, el cardenal Toribio Ticona ratificó que el Jefe de Estado es su amigo, pero está en desacuerdo que solamente una persona gobierne el país.

“De lo que yo vivía y he vivido con la gente pobre, está mejor (Bolivia). A pesar de que no soy del partido de Evo, sino es mi amigo, veo que está bien, pero ahora que estamos peleando, puede ser también para un atraso o una ruina, porque al final tampoco estoy de acuerdo que uno no más gobierne”, dijo Ticona.

Sin embargo, también sugirió a los políticos prepararse “seriamente” para gobernar y no como en el pasado sólo con el sentido de aprovechamiento de cargos o por el dinero.