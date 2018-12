Bolivia vuelve a gritar pidiendo respeto al voto ciudadano en contra de la habilitación de Evo Morales para su reelección

21F revive en el paro cívico enfrentamiento, marcha, bloqueos y crucifixión

Movilizaciones. Activistas se enfrentan a la Policía. Piden renuncia de todos los vocales. MAS minimiza las protestas por el 21F.

Viernes, 7 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Tensión. Activistas y policías desatan un clima de violencia afuera del TSE por protestas del 21F.

El 21F revive con la jornada del paro cívico nacional que se ejecutó de manera contundente en diferentes regiones.

Marchas, bloqueos, crucifixiones y los enfrentamientos registrados marcaron lo vivido de la jornada de rechazo a la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, como candidatos presidenciales por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones próximas del 2019.

Exigen que se aplique el resultado del 21 de febrero 2016 donde ganó el no a la reelección y se cumpla con la Constitución Política del Estado (CPE).

Nuevas medidas. Líderes de los Comités Cívicos calificaron de exitoso el paro nacional afirmando que la medida se realizó de manera contundente en todo el país.

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, destacó la participación de la población en general a la medida de presión contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Informó que hoy se llevará a cabo una reunión nacional de líderes cívicos del país en el departamento de Cochabamba, donde se prevé tomar las nuevas medidas de presión que realizarán en los próximos días.

"Quiero decirles a los ciudadanos e instituciones, que Bolivia está de pie y no de rodillas. Conocemos las peticiones que tienen los ciudadanos, pero tenemos que evaluar las mejores medidas de presión y definirlas con todos los sectores sociales, además la medida se debe ejecutar a nivel nacional para lograr el éxito como este paro cívico contundente. Bolivia está de pie y tenemos que mantenernos unidos", manifestó, a tiempo de afirmar que las medidas próximas serán más drásticas.

Sin embargo, al concluir su mensaje de evaluación de la jornada del paro cívico, no fue bien recibida su posición por los activistas movilizados afuera de las instalaciones del Comité, quienes de forma automática comenzaron a gritar pidiendo: "Paro indefinido".

Se vivieron varios momentos de tensión, por la molestia de los activistas presentes, pero minutos después los ánimos se fueron calmando.

El anuncio de la reunión de cívicos para esta jornada, fue ratificada por otros líderes cívicos del resto de los departamentos del país.

Movilizados. En tanto, más temprano, vecinos se dieron modo para bloquear sus calles y avenidas cercanas a sus viviendas en todo el país.

Los bloqueos fueron con más contundencia en provincias e incluso fronteras.

Sin embargo, a los bloqueos, también se suma las vigilias instaladas en los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

En Santa Cruz, la huelga de hambre que instaló el candidato a vicepresidente por Unidad Cívica y Solidaridad (UCS), Humberto Peinado, junto a otros activistas del 21F, se mantiene de pie afuera del edificio del TED cruceño.

Tensión. Los momentos de tensión que se vivieron ayer en el país se concentraron en las afueras del TSE en La Paz, tras la llegada de la "Marcha por la democracia" que partió desde Konani.

Los marchistas se unieron en El Alto con un grupo de activistas y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y bajaron en una sola marcha hasta al TSE para reforzar la vigilia y huelga de hambre de los activistas que ya se encontraban en el lugar desde hace varios días.

Más temprano, la delegación de activistas que llegaron desde Cochabamba y que se encontraban crucificados, se asentaron en el suelo, debido a que la policía intentaba retirarlos del lugar.

Una vez en el lugar, los activistas que durante seis días emprendieron su marcha, realizaron un mitin y se leyeron los 4 puntos de su resolución: La abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas, la renuncia de todos los vocales del TSE, la anulación que da pie a que Morales sea candidato y finalmente pedir que se declare una huelga general indefinida, con todos los sectores del país.

La marcha "Operación Sicurí" que partió desde Chaparina, también arribó a la ciudad de La Paz, al final del día y automáticamente se unieron con los otros protestantes.

Enfrentamientos. Pero a diferencia de lo mencionado anteriormente, los momentos más críticos fueron cuando los activistas se enfrentaron con la Policía que custodiaba afuera del TSE en La Paz.

El altercado comenzó después de un mitin en la plaza Abaroa, cuando los jóvenes lanzaron huevos, verduras y pintura de color rojo a los policías que se cubrían con sus escudos.

La violencia fue en escalada. De lanzar alimentos, los jóvenes empezaron a arrojar objetos contundentes, como piedras, palos e incluso patadas voladoras a los efectivos. También se observó que entre varios agarraron un armazón de madera con puntas tipo estaca, para arremeter contra los uniformados.

El contingente policial usó sus escudos para despejar el frente del TSE. Algunos de ellos usaron su escudo como instrumento para golpear y alejar a los manifestantes.

Lograron llevar a los activistas hacia el interior y a los lados de la plaza, donde continuaron las agresiones, protestas y arengas de las plataformas hacia el contingente policial.

Mientras que un grupo de policías destrozaron las carpas de los activistas donde realizaban una vigilia frente a la puerta del TSE.

Críticas. Tras los enfrentamientos entre policías y plataformas, el ministro de Gobierno Carlos Romero, indicó que los uniformados solo tienen la instrucción de resistir ante las provocaciones de estos grupos.

Restó importancia a las protestas que rechazan la habilitación de Evo Morales, dijo que únicamente alrededor de 5.000 personas a nivel nacional son las movilizadas en el paro cívico nacional.

Una similar posición a la de Romero, asumieron el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. "Hay pequeños bloqueos en algunas ciudades capitales, en algunos sectores, zonas o barrios, pero el aparato productivo del Estado no fue afectado y las actividades son normales tanto en el sector minero y fabril", dijo el dirigente.

27 de enero

Son las elecciones primarias para las que ya fue habilitado Evo.

2 Paros cívicos nacionales

Se han realizando en el país por el 21F y rechazo a la continuidad de Evo.

Acción. Las dos marchas de Konani y Chaparina llegaron hasta el TSE.

Medida. El paro cívico fue contundente en los nueve departamentos del país.

Evo dice que TSE no tiene atribución de analizar fallo

En un acto realizado en el Chapare, el presidente Evo Morales afirmó que el TSE solo tiene un rol administrativo y que no tiene la atribución de definir si es o no es candidato. "La derecha sabía exactamente que el rol del TSE es una cuestión administrativa. Ellos no son jueces para definir si Evo es candidato o no es candidato”, dijo Morales.

Alertó a sus partidarios que habrá “amedrentamiento”, “mensajes de intimidación” y hasta mentiras, para que no sea ratificado como mandatario.

Sostuvo que los opositores tenían conocimiento de que “el Tribunal Electoral tiene la obligación de respetar la sentencia constitucional”, en referencia al fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la reelección indefinida.

Aseveró que la oposición engaña y miente a sus bases alentando la posibilidad de que el TSE lo inhabilite como candidato. “Eso no es atribución del Tribunal”, aseveró.