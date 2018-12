Según el análisis de fundación milenio

Presupuesto 2019 con desahorro y endeudamiento

Contexto. Se estima que los ingresos aumenten porque en la elaboración del PGE se consideró un precio base del petróleo de $us 50 mayor al de este año.

Viernes, 7 de Diciembre, 2018

En días pasados el Ministerio de Economía presentó el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE), para el 2019, el mismo que según el análisis realizado por la Fundación Milenio, este contempla un gasto público expancionista, generando mayor deuda y desahorro.

Se desahorró lo acumulado. De acuerdo al análisis de Milenio, durante los tres períodos presidenciales continuos del Presidente Morales (2006-2019) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) catorce proyectos del Presupuesto General del Estado (PGE) anuales, de los cuales los primeros ocho años (2006-2013) fueron de un superávit fiscal acumulado de 14,5 por ciento respecto al PIB, y los siguientes seis años (2014-2019) un déficit fiscal acumulado de 40,0 por ciento respecto al PIB, es decir en seis años desahorramos todo los acumulado en ocho años y adicionalmente gastamos más acumuladamente un 25,5 por ciento respecto al PIB.

Presupuesto agregado y consolidado. El proyecto de PGE 2019 programa un presupuesto agregado de Bs 286.278 millones, con un incremento del 0,6 por ciento respecto al 2018, mientras que el presupuesto consolidado alcanza a Bs 214.724 millones, cifra mayor en 0,03 por ciento con relación al consolidado de 2018; ambos presupuestos aumentan menos del uno por ciento." Significativamente, se ha programado para 2019 un déficit fiscal considerablemente alto de 6,98 por ciento, a la vez que continúa la utilización del crédito interno y externo para cubrir los gastos, dada la insuficiencia de los ingresos corrientes esperados", dice el informe.

Petróleo con precios elevados. La elaboración del PGE 2019 consideró un precio base del petróleo de $us 50,25/barril, nivel superior en $us 4,75 respecto al utilizado en el PGE 2018, que fue $us 45,50/barril. "Hay que decir que, al mes de noviembre de 2018, el precio del petróleo registró $us 50,0/barril, el más bajo en varios meses, en tanto que el precio esperado para el año 2019 estaría en un rango de $us /barril y $us 60/barril", se argumentó, a tiempo de agregar que nada se dice, en cambio, con respecto a los precios esperados 2019 de la venta del gas natural a la Argentina y al Brasil; y lo mismo ocurre con los volúmenes de producción de gas destinados a la exportación.

4,7 Por ciento

es la estimación de crecimiento del PIB para el 2019, según el Gobierno.