Audiencia en la CIDH

Sin un plazo para pronunciarse sobre el 21F

Proceso. Oficialistas y opositores estuvieron frente a frente en la OEA pero les pidieron traducciones en inglés de sus artículos.

Jueves, 6 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: En Estados Unidos. La audiencia pública se realizó en la ciudad de Washington DC.

La audiencia se llevó a cabo pero no hubo ninguna respuesta concreta. Mientras que los representantes del Gobierno argumentaron que la repostulación de un candidato (Evo Morales) no viola derecho alguno y representa una mera posibilidad y que serán los electores quienes darán su voto o se lo negarán al candidato, los opositores afirmaron que existe temor de que esta decisión de imponer a la fuerza un cuarto mandato consecutivo del actual gobierno genere episodios de violencia y mayores violaciones a derechos humanos. A su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dio un plazo específico para pronunciarse sobre este tema y pidió traducciones en inglés de los artículos en cuestión.

Comunidad internacional. Participaron por parte del gobierno: el canciller del Estado, Diego Pary; el ministro de Justicia, Héctor Arce, el Procurador General, Pablo Menacho y el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales. Por la parte denunciante están el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, el exdefensor del Pueblo y representante de las fundaciones como Rubén Darío Cuéllar.

Estos últimos esperan que tras la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre la reelección del presidente Evo Morales, la comunidad internacional pueda solidarizarse con el país por tratarse de una repostulación "ilegal".

"Seguramente va a ser un tema muy importante, más allá de todo lo que se considere en términos del ordenamiento jurídico a nivel internacional, que va a tener su lugar y su peso; el análisis político va a estar por encima de todo", manifestó el exdefensor del Pueblo y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena.

Villena agregó que el hecho "va a generar solidaridad internacional y presión, para que las cosas a nivel de lo que está sucediendo en Bolivia sean revertidas a favor del pueblo boliviano".

Comunidad internacional. Asimismo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, agradeció que la sociedad boliviana haya acudido a esta instancia para tocar temas de derechos fundamentales, lo cual sienta un precedente.

Por otro lado el canciller Pary agradeció a los residentes bolivianos en Washington D.C. que llegaron hasta la audiencia pública de la CIDH, a manifestar su respaldo al presidente Evo Morales.

168 Artículo

de la Constitución Política del Estado que inhabilita a Evo Morales.

2017 Año

En que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a favor de la reelección.