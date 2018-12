En jornada de paro

Hoy hay atención en emergencia y oficinas públicas

Dato. En el otro extremo, transporte, mercados y salud estarán sin atender.

Jueves, 6 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Sector. En el parqueo de La Ramada instruyeron que la atención debe ser con normalidad.

En esta jornada de paro cívico, los médicos a nivel nacional anunciaron que acatarán la medida, al igual que la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal). Los gremiales igual manifestaron su apoyo, aunque por separado, por lo que la atención en mercado será irregular. Los servicios de instituciones públicas será normal.

Con atención. El dirigente de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores, indicó que se emitió una instructiva para que los socios atiendan con normalidad. "Haremos lo posible para que trabajen con normalidad", enfatizó. En la feria Cumavi igual el dirigente informó que se atenderá con normalidad. En el mercado Modelo de Plan Tres Mil igual confirmaron que el servicio será ininterrumpido. Aunque en otros mercados como Abasto y Mutualista se suspenderá la atención.

En las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que estén fuera de centros comerciales, sí atenderán. Mientras la atención en Impuestos Nacionales y en Migración igual será normal.

Los radiomóviles habilitados son: Viru Viru (359-9943), Viru Viru Aeropuerto y Vallegrande (352-6162).

Pararán. El ejecutivo nacional de la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Édgar Tola, ratificó que se encarará la lucha de manera unida para defender la democracia. Señaló que el Gobierno no cumple las peticiones del transporte pesado, a pesar de que ya llevan tres de trabajo en ese sentido.

Informó que instruyó a sus afiliados apoyar las movilizaciones para hoy. Los dirigentes de los gremiales en el país anunciaron igual suspender actividades.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Osvaldo Ulloa, confirmó que no habrá atención en la institución.

En Farmacorp las sucursales cerca a hospitales atenderán, las restantes no. El servicio de envío a domicilio no se interrumpirá. En las farmacias Chávez, indicaron que solo las sucursales cerca a hospitales atenderán: la de la Av. Paraguá, Av. Alemania y la Av Cañoto. Las restantes abrirán luego de las 18:00.

Los distintos servicios

Mall. En Las Brisas y en el Cine Center anunciaron que la atención se reanudará desde las 18:00. Mientras en el Ventura, indicaron que será desde las 19:00.

Transporte. Tanto el sector urbano como el intermunicipal e interprovincial anunciaron que acatarán el paro en la jornada. Aunque los primeros enfatizaron que su apoyo es por democracia, los segundos se vieron obligados a acatarla.

Salud. Los médicos confirmaron su apoyo al paro por lo que no habrá atención en consulta externa de ninguna especialidad de los tres niveles de atención. Aunque en todos solo estará habilitada emergencia.

Alcaldía y Gobernación. En las distintas reparticiones municipales confirmaron que no habrá atención al igual que en las dependientes de la Gobernación cruceña.

Instituciones públicas sí atenderán. Desde el Ministerio del Trabajo anunciaron que habrá atención en instituciones públicas, aunque los funcionarios tendrán tolerancia: Migración, Segip y Sereci.

Supermercados y Mercados. El Fidalga no atenderá en toda la jornada.

Hipermaxi no atenderá en todo el día.

Makro Parque, el centro comercial recientemente abierto, no atenderá hoy.