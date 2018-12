Es ocupado por centro privado

Vecinos exigen devolver terrenos

Situación. Advierten con protestas. Piden que en el lugar se construya un módulo escolar fiscal o centro de salud.

Jueves, 6 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Espacio. Está ubicado a lado del módulo policial de la zona 4 de Noviembre.

Los vecinos del Distrito 11 advirtieron con movilizaciones si es que no se desocupa el terreno que actualmente es usado por la unidad educativa España, tercer anillo externo, lado del módulo policial. En la subalcaldía de la zona, mostraron documentación, que ese predio luego de un juicio se determinó que era de propiedad municipal. Se intentó conocer la posición de los actuales ocupantes, sin éxito. El área en disputa es de alrededor de 7.000 m2.

Vecinos. El subalcalde de la zona, Benito Torrico, indicó que en el 2011 el municipio empezó un juicio pues este terreno fue entregado en usufructo, por 30 años, a favor de la unidad educativa en 1979. "Este colegio debía tener una contraparte social. En un turno funcionar como privado y en otro como fiscal pero no fue así. La alcaldía logró demostrar en las instancias de poder que el terreno es municipal", afirmó a tiempo de detallar que el juicio concluyó el año pasado y la sentencia se emitió el 11 de mayo del 2017, en enero de este año se entregó la documentación para que se emita la orden de desapoderamiento. Aún esto no procedió.

El presidente de la junta vecinal de la 4 de Noviembre, René García, indicó que hay distintas proyecciones de construcción en este espacio: un grupo pide un centro de salud, otros piden un módulo educativo, un tercer grupo opina que debería ser una guardería. "Esperamos la pronta devolución al barrio. Queremos que sean los vecinos que decidan qué uso se dará al predio", insistió.

El secretario de deporte de esta directiva, Carlos Fuentes, enfatizó que es necesario que devuelva en el menor tiempo posible el terreno. "No vamos a esperar hasta fin de año para que nos lo devuelvan. Vamos a colocar un letrero indicando que es de los vecinos", advirtió.

Personal de la unidad. En las últimas tres semanas se visitó el establecimiento en cuatro días distintos en busca de la posición de la directiva. En las dos primeras ocasiones la secretaria informó que no estaba la directora. En la tercera señaló que estaba en reunión y en la última, justo estaban en una reunión de maestros, e informó que se le aclaró que los socios deberían hablar y que no se sabía cuándo estos asistían al establecimiento. Se intentó una vez más aunque en esta ocasión llamando por teléfono, se contestó "No se nos informó si al año seguirá funcionando aquí (la escuela) pero de que funcionará sí funcionará".