Empresarios realizan grandes inversiones

Centros comerciales marcan tendencia en Santa Cruz

Opciones. La población busca diferentes alternativas con mejores servicios.

Jueves, 6 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Construcción. En el tercer anillo de la Av. Cristo Redentor, se realizan grandes edificaciones.

En los últimos años el auge de los centros comerciales ha ido creciendo en Santa Cruz, pues se pueden apreciar grandes infraestructuras arquitectónicas que denotan un impulso, expansión y crecimiento de la ciudad. A esto se le suma la evolución que ha tenido el consumidor cruceño que ahora busca mejores lugares donde le ofrezcan un buen servicio.

Grandes inversiones. El departamento de Santa Cruz concentra el 40% de las edificaciones del eje central.

Le siguen La Paz (34%) y Cochabamba (26%), según los resultados del censo del Observatorio Urbano (OBU) 2017, de la Cámara Departamental de Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz). Cada vez más los grupos empresariales se animan a invertir en Santa Cruz, porque ven un mercado atractivo, claro ejemplo se ve en los nuevos mall que se han inaugurado recientemente y los próximos que están en proyecto.

Entre los mall más nuevos está el Patio Design el mismo que tuvo una inversión que supera los 35 millones de dólares para la creación de 30.000 metros cuadrados y más de 60 locales comerciales, Makro Parque con una inversión de $us 5 millones en su primera etapa, Las Brisas amplió su boulevard y próximamente inaugurará y la Torre Empresarial MSC.

Los grandes centros comerciales los que hay en Santa Cruz, son el Ventura Mall, Ciudad Indana, Ciudad Comercio al este de Santa Cruz, Mega Center (excine Center), Beauty Plaza, Las Brisas, Patio Design. Se prevé que en el mes de febrero inicie la construcción del Coronado Shopping de uso mixto, con capital boliviano y ecuatoriano.

Ven espacio para más inversiones. El economista José Alberti, indicó que la expansión se da porque los centros comerciales están utilizando una estrategia de diferenciación para ver quiénes van a ser sus consumidores, es por ello que se animan a realizar inversiones grandes. "Hay espacio para otros centros comerciales, los grupos empresariales que están desarrollando estos proyectos están haciendo estudios para ver si hay espacio o no y por eso es que continúan las inversiones que son importantes para el desarrollo del departamento", explicó el economista.

Evolución de los consumidores. Por otro aldo, Alberti explicó que hay mayor poder adquisitivo por parte de los consumidores, además que hubo una evolución en ellos y demandan servicios de retail, tomando en cuenta que se cuenta con servicios diferenciados para cada necesidad. "El cliente ya no quiere ir a un lugar donde no encuentra todo lo que necesita, y no le brindan un buen servicio. Sin embargo en estos centros comerciales no solo encontrará lo que busca sino que tendrá otros tipos de servicio complementarios", destacó.

2019 Se proyectan

nuevos emprendimientos a mediano y largo plazo.