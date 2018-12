Conade afirma que el fallo del TSE inicia un periodo de dictadura abierta en Bolivia

De acuerdo al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el resultado del 21F, el binomio del MAS se encuentra inhabilitado, ya que cuenta con tres mandatos consecutivos

Miércoles, 5 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Conferencia del Conade. Foto: Archivo ANF

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó este miércoles que con la habilitación "ilegal" del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para participar de las elecciones de 2019, se inicia un periodo de dictadura en Bolivia.



"Condenamos la decisión que asumió el Órgano Electoral, se trata de un golpe muy duro, pero más que golpe es un tiro de gracia a la democracia y el inicio de una dictadura abierta. Los antecedentes apuntaban a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iba a votar para habilitar de forma ilegal al binomio (Morales-García Linera)", manifestó el exdefensor del Pueblo y miembro de Conade, Rolando Villena.



Dos marchas partieron el fin de semana, una desde Konani y otra desde Chulumani rumbo a La Paz, con el objetivo de llegar antes del fallo y pedir que se respete la voluntad de una mayoría de la población plasmada en el referéndum del 21 de febrero (21F) de 2016.



Según lo dispuesto en el calendario electoral, el 8 de diciembre el TSE debía publicar la lista de los binomios habilitados, pero la noche del martes, de manera no programada, la entidad electoral habilitó la candidatura del binomio Morales y García Linera para participar en las elecciones primarias de 2019, con miras a las generales de octubre de ese año.



Sin embargo, de acuerdo al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el resultado del 21F, dicho binomio se encuentra inhabilitado, ya que cuenta con tres mandatos consecutivos.



"Al tener un Tribunal Electoral con estas características, obsecuente al poder Ejecutivo, muere definitivamente la democracia. Y al no haber ese árbitro, la indefensión de los bolivianos en su conjunto se acentúa mucho más", explicó Villena.



Agregó que las movilizaciones que exigen respecto a la democracia continuarán. "Las movilizaciones continúan y nosotros como Conade nos vamos a reunir para evaluar y hacer lo mismo con la Asamblea de la Paceñidad. El problema se ahonda mucho más de lo que habíamos pensado y no queda otra opción que hacer que la voluntad del pueblo no se conculque, desconociendo la voluntad popular del 21 de febrero de 2016", agregó.



Insistió que solo la movilización y denuncia permanente lograrán que se restituya la democracia en el país. "En este momento no hay `estado de derecho´, en este momento hay indefensión en todos los sentidos, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) que por lo menos era un referente de pacto jurídico y pacto político, también ha sido pisoteada y no tiene ningún valor. Hay una línea antidemocrática que definitivamente nos pone en una situación en la que el pueblo no va a aguantar tanta humillación y tanto sometimiento", advirtió.



Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, ratificó que con la determinación del TSE el país ingresa a un periodo dictatorial.



"Para la Asamblea de Derechos Humanos y para el Conade a nivel nacional, vemos que con esta determinación del Tribunal Supremo Electoral se ha pasado a una dictadura, una dictadura realmente distinta a la que vivimos en el pasado", dijo.



Manifestó que el poder Electoral vulneró el voto del 21F, tras una orden del actual Gobierno que ostenta un poder absoluto. "Ese poder (electoral) que fue creado para tener una democracia y velar el voto de los ciudadanos ya no existe. Estamos en un proceso dictatorial, totalmente".



"Tienen el poder absoluto, así que para mí es como en los peores tiempos, con una dictadura diferente, es verdad que no están los tanques, las Fuerzas Armadas en la calle, pero se burlan de un proceso, sabemos quién manda. Yo creo que ahora se nos viene un tiempo distinto, realmente no sé qué solución habrá a todo esto. Es triste y trágico", sostuvo Carvajal.