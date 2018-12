Defensoría invoca a la paz y dice que disidencias dan fe de la independencia del TSE

El defensor remarcó que quienes observan jurídicamente el fallo del TSE 'tienen el derecho de activar las vías de impugnación, agotar el derecho interno para acudir a instancias internacionales, si así lo consideran'

Miércoles, 5 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. Foto: Defensoría

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, llamó este miércoles a la paz y la no violencia tras conocerse la noche del martes que el binomio del partido de Gobierno Evo Morales - Álvaro García Linera fue habilitado para las elecciones generales, pese a los resultados de un referéndum constitucional que le niega esa posibilidad.



"La Defensoría del Pueblo, como ente de mediación en conflictos, coincidiendo con otras expresiones, invoca incólume a la paz", demandó el defensor.



Tezanos Pinto remarcó que Bolivia vive la democracia ya que las organizaciones políticas han logrado alianzas, han sido habilitadas las candidaturas presentadas por los delegados acreditados ante el TSE, conforme a norma, y "es el pueblo el que como titular de la soberanía elegirá a sus gobernantes".



El martes por la noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019.



El ente electoral hizo conocer la decisión cuatro días antes de la fecha inicialmente fijada para este pronunciamiento y antes de que las dos marchas de las plataformas ciudadanas, que defienden el voto del 21F, lleguen a la ciudad de La Paz.



El defensor remarcó que quienes observan jurídicamente el fallo del TSE "tienen el derecho de activar las vías de impugnación, agotar el derecho interno para acudir a instancias internacionales, si así lo consideran".



Recordó que ya existía un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional -muy cuestionado por la oposición y sectores de la sociedad- "que fundamentó el control de convencionalidad e interpretó la aplicación preferente de los derechos políticos", no solo para las candidaturas a Presidente y Vicepresidente sino también a Gobernadores, Asambleístas Departamentales, Alcaldes y Concejales.



"Debe reconocerse el contexto en el que se encontraba el TSE con presiones de dos posiciones que hacen a quienes no estaban de acuerdo con la habilitación de candidaturas y a quienes sí, y que cualquier fallo del órgano electoral hubiera sido objeto de controversia y conflicto", refirió Tezanos Pinto.



Dijo que hay que reconocer que las resoluciones del TCP y del TSE "mantienen las fuerzas políticas del país, no restringen ningún derecho político".



Agregó que las dos disidencias del fallo, el respeto a la disidencia y a los cuatro votos a favor, "dan fe tanto de la compleja situación como de la autonomía e independencia del Órgano Electoral Plurinacional, por encima de las presiones".



Pidió a los actores y líderes políticos hacer un llamado a la no violencia, más allá de cualquier situación, "para resguardar la vida y la paz para el pueblo, así como la economía del país, discutiendo programas de gobierno".