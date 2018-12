Mesa visitó la vigilia del 21F y llama 'candidato trucho' a Evo Morales

Carlos Mesa afirmó que la habilitación de Morales y García Linera 'es un golpe mortal a nuestra democracia'

Miércoles, 5 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Carlos Mesa. Video: APG Noticias

El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llegó anoche hasta la vigilia de las plataformas ciudadanas en La Paz y mostró su indignación por la habilitación del binomio oficialista Evo Morales y Álvaro García Linera.



"Esto es un golpe mortal a nuestra democracia porque se ha habilitado al hombre que tiene todos los poderes en su mano, es decir, Evo Morales", manifestó Mesa, en medio de la ovación de los participantes de la vigilia instalada desde el lunes en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Horas antes, el ente electoral habilitó al binomio oficialista para las elecciones de 2019, pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación de Morales y García Linera.



"Yo he sido habilitado (para las elecciones) junto a un candidato trucho y quiero decir que el Presidente hace ejercicio del autoritarismo y del control de todos los poderes, entre ellos el TSE, pero aquí estamos para recordarle que la voluntad popular (expresada en el referendo) se debe respetar", agregó.



Remarcó que como un "ciudadano indignado por la decisión del TSE" se encuentra con el deber de respaldar el movimiento ciudadano, que exige el respeto al voto y a la Constitución Política del Estado (CPE).



Asimismo, le dijo a Morales y García Linera que el 21F no pasará como una simple anécdota más.



Pues "nosotros no nos sentimos orgullosos de estar habilitados en la lista junto a él, porque él no tiene ningún derecho a estar habilitado, porque él vulnera la Constitución", insistió.