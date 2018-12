El Tribunal electoral dio luz verde a la repostulación

Tensión tras habilitación de Evo y Álvaro

Acciones. La Cumavi e instituciones trabajarán normal. Marcha por la Democracia adelanta su llegada. Oficialistas se declaran en alerta a movilizaciones.

Miércoles, 5 de Diciembre, 2018

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la noche de este martes al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019.

El ente electoral hizo conocer la decisión, cuatro días antes de la fecha fijada y antes de que las dos marchas de las plataformas ciudadanas, que defienden el voto del 21F, lleguen a la ciudad de La Paz.

Cívicos, activistas y opositores piden al TSE cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y el voto en contra de la reelección emitido en el referéndum del 21 de febrero 2016, mientras que organizaciones sociales y militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsan la continuidad de los mandatarios en función.

Lejos de desanimar las protestas, el presidente del Comité pro Santa Cruz, confirmó que se mantiene el paro general convocado para mañana. "Nuevamente traicionaron a la población. Son unos traidores a la patria. Los del TSE vuelven a cometer delito. Es lamentable que pasen por encima de la democracia. No se puede aceptar lo que hicieron", manifestó el líder cívico.

"Se mantiene el paro cívico", continuó. "Vamos a reunirnos para ver acciones a seguir. Vamos a seguir luchando no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta decisión ilegal.

Región cruceña. En el caso de Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Federación Universitaria Local (FUL), el sector transporte público y los comerciantes del mercado La Ramada, ratificaron ayer que acatarán la medida cívico y se sumarán a las protestas que se tengan programadas en defensa del 21F.

Estos sectores se reunieron con los líderes cívicos cruceños para reafirmar su posición. "Solo queremos impulsar la defensa de nuestras garantías, derechos y la Constitución. Nosotros no estamos apoyando a nadie, ni estamos pidiendo que voten por alguien, nosotros estamos peleando para que se nos respete nuestros derechos", remarcó el presidente cívico, Fernando Cuéllar.

A estas acciones se suma el aumento de activistas en la vigilia instalada afuera del Tribunal Electoral Departamental (TED) cruceño.

Luis Fernando Camacho, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, en su visita a los activistas de 21F en la vigilia, destacó la actitud de la juventud e invitó a la población en general apoyar y sumarse a las medidas de presión. "Es bueno saber que hay jóvenes peleando por sus derechos por su democracia. Exhortamos a las autoridades cumplir la ley, la población pide que respeten su voto", manifestó Camacho. Finalmente la FUL, anunció que también participarán del paro cívico.

Sin embargo, la tensión crece a medida que han aparecido voces en las últimas horas que rechazan el paro cívico de mañana.

A diferencia de la FUL, el Rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Saúl Rosas, informó que las clases serán normales, aunque dejó claro que se dará tolerancia a los estudiantes que no logren llegar a sus aulas.

En la misma línea la Dirección del Trabajo, confirmó que no hay tolerancia para la jornada de este jueves, pero sí pidió tener consideración para los trabajadores que no puedan llegar a sus funciones, debido a los bloqueos que se realicen.

A su vez la Central Obrera Departamental (COD) cruceña liderada por Rolando Borda, descalificó a los cívicos del país afirmando que a su parecer la institución no representa a la ciudadanía en general, sino a sectores específicos. "El Comité Cívico representa a otros intereses particulares que tienen, no representa a la población, a la clase trabajadora y obrera del país", dijo.

Con Borda coincidió el presidente departamental de Juventudes del MAS, Orlando Pozo, quien no descartó movilizaciones en caso de que se registren obstrucciones en el libre tránsito a la población. "Rechazamos el paro cívico de los Comités, nosotros somos jóvenes universitarios y el parar y bloquear es atentar contra el estudio y la economía de la población. El Comité no lucha por la clase social pobre, más bien atenta contra los más humildes", añadió.

Pero los más molestos por el paro cívico, resultaron los comerciantes de ropa americana de la feria Cumavi, que se realiza los jueves de cada semana.

Germán Choque, presidente de la Asociación 10 de Febrero de Cumavi, indicó que son alrededor de 10 mil familias que se dedica a la comercialización los jueves y que con el paro cívico se verían directamente afectados. "Nosotros no vamos a acatar, porque somos feriantes y trabajamos y vivimos del día. Hay familias que tienen préstamos para sus fardos de mercadería y no vamos a permitir que vengan a perjudicarnos. Levantamos las manos si vienen a obligarnos a cerrar, responsabilizamos al Comité Cívico por lo que pueda pasar", subrayó.

Respaldo. La medida de paralizar el país este jueves, determinada por los Comités Cívicos del país, en las últimas horas ha recibido mayor apoyo de diferentes sectores sociales.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, informó que el Honorable Consejo Universitario de esta casa de estudios superiores decidió apoyar todas las movilizaciones que buscan defender los resultados del 21F.

En contraposición, los primeros en salir a decir que no acatarán el paro cívico, fueron los sectores afines al MAS, como parte de su militancia y la Central Obrera Boliviana (COB).

La Coordinación Nacional para el Cambio (Conalcam), dirigida por la COB se declaró en estado de alerta y emergencia ante los planes "desestabilizadores" de políticos de oposición y plataformas.

El concejal y portavoz del MAS, Jorge Silva, informó que la dirección de ese partido político convocó a una concentración para el 8 de diciembre en la ciudad de La Paz en apoyo al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, fecha en la que el TSE hará conocer las duplas habilitadas para las elecciones primarias de enero.

En las próximas horas fijarán el punto de encuentro y el horario de concentración de las organizaciones sociales del país para esa marcha que aseveró será "pacífica".

Descalificó las dos marchas que partieron hacia la sede de Gobierno desde las localidades Chaparina y Konani para exigir al TSE la inhabilitación de Morales y García Linera.

Por su parte, la Asamblea de la Paceñidad decidió impulsar una "recepción solidaria" de los participantes de las marchas, que estiman llegar a La Paz antes del 8 de diciembre, fecha fijada por el TSE para pronunciarse sobre los binomios habilitados para elecciones.

Marchas. Por otro parte, las dos marchas: Marcha por la Democracia que partió desde Konani y la Operación Sicurí que salió desde Chaparina, han atravesado dificultades en su recorrido en las últimas horas por las condiciones climáticas que presentan estas regiones para los activistas movilizados de otros departamentos.

Ambas columnas, tienen como objetivo llegar hasta la Sede de Gobierno e instalar una vigilia permanente afuera del TSE, hasta que los vocales hagan conocer de forma oficial a los candidatos habilitados a las primarias.

Guillermo Paz, representante de una de las plataformas movilizadas, confirmó que llegaron hasta Calamarca al final de la jornada del martes, lamentando al menos 50 bajas de activistas por problemas de salud.

Pamela Flores, activista del 21F, informó que la fecha de llegada a la ciudad paceña se adelantó para mañana y ya no viernes, aprovechando el paro cívico e instalar la vigilia con mayor tiempo.

En tanto, la operación Sicurí, fue golpeada por inclemencias del tiempo con algunos derrumbes.

27 de enero

Es la fecha para llevar adelante las elecciones primarias

9 Binomios

Se registraron ante el TSE para candidatear a las primarias.

Apuntes

Gobierno

El ministro Carlos Romero aseguró que el Gobierno no interferirá en el paro cívico anunciado para el jueves, por parte de organizaciones que defienden el 21F. Agregó que también se ha pedido a organizaciones que no entren en confrontación. “El paro cívico, como hemos manifestado antes, no va a ser objeto de interferencias de ninguna naturaleza, no solamente en el caso del Ministerio de Gobierno, sino también hemos pedido a nuestros dirigentes sociales que no entre ningún escenario de provocaciones de confrontaciones”, afirmó

Posición del TSE

De acuerdo al reglamento que tiene el TSE para las elecciones primarias, los vocales deben pronunciarse el 8 de diciembre sobre los candidatos habilitados para pugnar a ser binomios para las elecciones generales de octubre 2019.

El expresidente y actual candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y la alianza denominada Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió al TSE, "aplicar su propia norma e inhabilitar la repostulación de Evo Morales", señaló, a través de su cuenta de Twitter.

Muere policía que iba a resguardar la marcha del 21F

Ayer un vehículo de la Patrulla Caminera sufrió un fatal accidente de tránsito en la carretera La Paz-Oruro, altura población de Villa Remedios, donde un uniformado perdió la vida y otro resultó herido.

Los efectivos iban a resguardar la marcha de las plataformas ciudadanas, que avanza hacia la ciudad de La Paz.

El suboficial de la Policía, Guillermo Flores Choquehuanca, de aproximadamente 50 años de edad, fue evacuado al hospital Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto, con una fractura en el cráneo, trauma facial y una herida en el brazo, además de anemia severa.

Al momento se presume que el vuelco de la Patrulla Caminera se produjo por fallas mecánicas; entre tanto, el policía que sobrevivió al accidente se encuentra internado en un hospital de El Alto.