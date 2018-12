Política

Romero asegura que el Gobierno no interferirá en el paro cívico del 21F

Instó a organizaciones a no confrontar

Martes, 4 de Diciembre, 2018

El ministro Carlos Romero aseguró este martes que el Gobierno no interferirá en el paro cívico anunciado para el jueves, por parte de organizaciones que defienden el 21F. Agregó que también se ha pedido a organizaciones que no entren en confrontación.

“El paro cívico, como hemos manifestado antes, no va a ser objeto de interferencias de ninguna naturaleza, no solamente en el caso del Ministerio de Gobierno, sino también hemos pedido a nuestros dirigentes sociales que no entre ningún escenario de de provocaciones de confrontaciones”, afirmó la autoridades gubernamental en conferencia de prensa.

Sostuvo que las manifestaciones de posicionamiento político merecen respeto y garantías, y que en el día del paro se monitoreará que las cosas se cumplan de esa manera.

Respecto a las marchas que se dirigen a La Paz para exigir al TSE respeto al 21F, Romero aseguró que las únicas instrucciones que tiene la Policía es atender a situaciones de emergencia mediante Bomberos y que se evite cualquier hecho de tránsito, a través de la Policía Caminera.

“Respetamos y garantizamos las movilizaciones que ellos han definido”, agregó el Ministro.