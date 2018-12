Vice: acepté ser candidato por el riesgo de que gente que no sabe administre el Estado

El Vicepresidente Álvaro García Linera justificó este martes su decisión de aceptar nuevamente ser candidato a las elecciones generales, pese a que en varias oportunidades reiteró lo contrario.



La autoridad dijo que cambió de opinión y aceptó la invitación de la Central Obrera Boliviana (COB) por el peligro de que la administración del Estado pase a manos de personas que no saben.



"Dada las circunstancias del riesgo que tiene el país, de pasar a manos de gente que no sabe administrar el Estado, tomé la decisión de cambiar de posición, de cambiar de opinión y aceptar la invitación que me ha hecho tanto la Central Obrera Boliviana como el presidente Evo Morales", manifestó García en entrevista con Unitel.



García reiteró que su deseo era retirarse de la campaña electoral y dedicarse a escribir libros y a la docencia, pero dada las circunstancias tuvo que aceptar, más aún al saber que no hay a quién dar la posta.



"Esta es una de las grandes deudas que tenemos, ningún partido político ha tenido la capacidad en esta década de generar una nueva generación de hombres y mujeres con la capacidad de conducir el país, y esto es una deuda", apuntó.



Dijo que en el MAS existe una nueva generación de políticos, pero aún no está preparada para asumir liderazgos en las próximas elecciones generales de 2019, porque todavía les falta consolidar su liderazgo, su discurso y su propia comprensión de la realidad boliviana.