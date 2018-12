Fiscalía decide no investigar el audio policial que revela vigilancia en redes sociales

El Ministerio Público dice que para abrir una investigación tiene que materializarse un daño, sea físico o moral

Martes, 4 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: El fiscal departamental de La Paz, William Alave. Foto de archivo: ANF.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció ayer que no se investigará el audio en el que el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, habla sobre los trabajos de seguimiento a los políticos de la oposición y a periodistas con mayor influencia en las redes sociales.



"El daño tiene que materializarse (para abrir un caso) y el daño en su momento tiene que ser evaluado previamente por la Fiscalía, pero tiene que existir un antecedente que conozca el Ministerio Público y en este caso no tenemos ese antecedente", justificó Alave, según un reporte de ATB.



Explicó que el daño debe ser físico, moral u otro que establezca que existe una persona afectada y en el caso del audio filtrado no reúne esas condiciones para que pueda investigarse penalmente.



La semana pasada se filtró el polémico audio sobre el trabajo de inteligencia a opositores y periodistas -entre ellos Priscila Quiroga, John Arandia y Andrés Gómez- con el fin de contrarrestar los ataques al Gobierno en las redes.



Luego del escándalo, el jefe policial dijo que el audio fue manipulado y editado para generar un "show mediático", pero nunca negó la veracidad del material.



Entre tanto, los periodistas involucrados exigieron garantías y advirtieron una vulneración a su libertad de expresión.