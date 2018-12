La estudiante Romy Paola Jordán Rivero

Bachiller destacada tiene 100 de calificación

Distinción. Mañana será condecorada por el presidente Evo Morales. El varón con la máxima nota es Juan René Clavijo.

Martes, 4 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Estudiante. Paola estará mañana en el acto nacional de distinción en La Paz.

La estudiante cruceña, Romy Paola Jordán Rivero, logró obtener la calificación perfecta, 100, en este su último año de etapa escolar, lo que la convierte en una de las de mayor nota del país. Ella se gradúa este año de la unidad educativa, Parroquial La Santa Cruz y hoy viajará a La Paz al igual que el escolar Juan René Clavijo, de Vallegrande, que es el varón con mayor calificación del departamento, 99.95. Mañana es el reconocimiento a los bachilleres destacados del país, el presidente Evo Morales, entregará el bono escolar a la excelencia, Bs 1.000, a dos escolares por departamento, una mujer y un hombre.

Estudiará dos carreras. Jordán contó que desde que estaba en la prepromoción, por motivación de su madre, Roxana Rivero, se puso como meta obtener las mejores calificaciones para así lograr el paso directo a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y poder estudiar medicina. Aunque reconoce que nunca pensó tener la mayor calificación del departamento. "Fue un año complicado, de mucho esfuerzo. Tuve mayor dificultad en historia, cívica y geografía. Pero siempre mi mamá me motivaba, me decía, 'Tenés que tener 100... 100. No me presionaba pero sí me motivaba", manifestó.

Estudiará medicina en la universidad estatal y por una beca, de las Damas Rotarias, paralelamente hará la carrera de psicología en una universidad privada.

La directora del establecimiento educativo, María Martínez, contó que es la primera vez que en el establecimiento alguien obtiene la calificación perfecta. Aunque destacó que Jordán el año pasado igual tuvo una nota destacable, 99. "Ella (Jordán) es completa. Tiene 100, destaca en todas las materias", insistió.

Bachilleres de Vallegrande entre los más reconocidos. El distrital de Vallegrande, Nelson Osinaga, señaló que Clavijo estudia en la unidad educativa Josefina Bálsamo y por su esfuerzo es el estudiante varón con la primera nota a nivel departamental. Enfatizó que el año pasado igual una estudiante de ese distrito obtuvo 100.

Desde la unidad departamental que realiza la centralización de los estudiantes destacados, enfatizaron que este año al menos 10 bachilleres disputaban la máxima calificación del departamento. Reconocieron que desde que se entrega este reconocimiento, fijado en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, las notas más altas estuvieron en reiteradas gestiones en el área rural, destacando Vallegrande.

14 Diciembre

concluye todas las actividades escolares, con entrega de notas.

Doble titularidad más alta está en Portachuelo

En el marco de bachilleres destacados, también se entrega el reconocimiento por separado a los de técnico-humanístico. En esta gestión, la máxima calificación en Santa Cruz es de Silvia Patricia Gómez, de la unidad educativa, San José en el municipio de Portachuelo. En la Dirección Departamental de Educación (DDE), explicaron que la especialidad técnica que recibió es Administración. Su calificación es de 99.25.

También la distinción se entrega en el subsistema de educación Alternativa. En estos últimos, los distinguidos son del establecimiento, Libertadores de América en la capital cruceña: Silenia García Hurtado con 98 y Juan José Chuvé Silva con 95.59.

Cabe destacar que el bono de bachilleres destacados se entrega en todas las unidades educativas del país, a una mujer y un hombre, en el mismo acto de graduación,además de un diploma.

En todo el departamento se distinguirá a más de 1.500 bachilleres.