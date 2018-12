Activistas de los nueve departamentos se movilizan en defensa del voto

Vigilias en TED y TSE por respeto al 21F

Movilizaciones. Marchas cumplen otro día de recorrido. Sector gremial se suma al paro cívico del jueves. Descartan mayor despliegue policial el sábado.

Martes, 4 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Santa Cruz. Activistas instalan vigilia en el Tribunal Electoral Departamental.

Las movilizaciones por el 21F van en aumento cada día, a medida que se acerca la fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe dar a conocer los candidatos habilitados para participar a las elecciones primarias.

Ayer activistas de colectivos y plataformas ciudadanas instalaron vigilia afuera del TSE y de manera simultánea en los nueve Tribunal Electoral Departamental (TED).

El pedido en común es el respeto al voto ciudadano del 21 de febrero 2016 donde la población le dijo no a la reelección de Evo Morales, además del cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).

Acciones. Ana Sofía Uresti, activista del 21F, presente en la vigilia del TED cruceño, indicó que la medida será de forma pacífica y permanente hasta el próximo 8 de diciembre, fecha del plazo que tienen los vocales del TSE para definir si los candidatos presentados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales y Álvaro García están imposibilitados de participar o están habilitados aplicando el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la reelección indefinida. "Esperamos que los vocales realmente actúen en base a las leyes y que los bolivianos podamos confiar en ellos como institución, el pueblo ya se manifestó y votó en contra de la insistencia del MAS", manifestó.

En Santa Cruz, se registró el aumento de policías en el ingreso de la institución electoral, según dijo el Comandante Departamental de la Policía, Alfonso Siles, para resguardar las oficinas del TED y precautelar el orden.

La presidenta del TED cruceño, Sandra Kettels, señaló que mientras los movilizados no interfieran el trabajo y el funcionamiento de la institución ellos no buscarán alejar las protestas del lugar. "No se está perjudicando el trabajo, esperamos que su manifestación a la que tienen derecho se desarrolle así sin mayores inconvenientes", dijo.

En La Paz, los activistas que instalaron la vigilia permanente, piden a los vocales del TSE, estar presentes en la sesión donde se tratará la habilitación del binomio del MAS.

A esto se suma en la Sede de Gobierno, una huelga de hambre que instalaron ayer la plataforma Otra Izquierda es Posible (OIP).

Marchas. En tanto, las dos marchas que salieron la pasada semana desde dos puntos diferentes del país hacia la ciudad paceña, van engrosando sus columnas.

La Operación Sicurí que partió desde Chaparina en la que participan históricos dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y activistas de Generación 21 y otros sectores sociales, ayer llegó hasta la localidad Velo de la Novia.

A esta marcha se sumaron los cívicos de La Paz, El Alto y de Cochabamba, este último bloque liderado por el presidente cívico Juan Flores, además se unieron jóvenes activistas de La Asunta de la región de los Yungas.

Fernando Vargas, exdirigente del Tipnis, destacó la participación de otros sectores en la columna e invitó a otras a sumarse. "Vemos que la bolivianidad se está sumando contra el régimen de este Gobierno que no quiere respetar el principio constitucional y los resultados de febrero de 2016. Invitamos a la población a sumarse, es ahora, mañana será tarde", remarcó.

Por otro lado, la "Marcha por la Democracia" que salió desde Konani, rumbo a la capital paceña, también aumentó el número de sus integrantes.

Ayer caminaron 34 kilómetros desde Patacamaya hasta Thola.

Ambos grupos esperan llegar a La Paz el próximo 7 de diciembre e instalar una masiva vigilia afuera del TSE, esperando conocer a los candidatos habilitados para las primarias de enero.

Paro nacional. Sin embargo a esto se suma, el paro cívico nacional confirmado por los comités cívicos del país.

Fernando Cuéllar, presidente cívico cruceño, destacó que el sector gremial es el último que se sumó al paro cívico anunciando que no atenderán a la población en dicha jornada.

Tito Caero indicó que los mercados permanecerán cerrados el jueves, tras una determinación emanada por la Confederación Nacional de gremiales.

"Vamos a respaldar a nuestro Comité y vamos acatar el paro cívico exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las leyes, porque no queremos que intenten prorrogarse en el cargo de forma ilegítima y por encima de la voluntad del pueblo", expresó y Roger Lavardens, dirigente del sector gremial en Santa Cruz.

Cuéllar, aprovechó la oportunidad para exhortar a las autoridades de diferentes niveles de Gobierno, además de las universidades y otras instituciones a pronunciarse sobre la posición que asumirán frente al paro cívico.

En el caso del Municipio cruceño, la presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, afirmó que acatarán la medida asumida por los cívicos.

En tanto, se espera la información que asumirá la Gobernación.

En anteriores medidas similares, ambas instituciones acataron el paro cívico.

Sobre este punto, la presidente del TED cruceño, Sandra Kettels, informó que la jornada del paro el trabajo debe ser normal; sin embargo, reconoció que ante las posibles dificultades para llegar hasta las oficinas, se tratará de dar el día libre a cuenta de vacación para los funcionarios que no puedan llegar a sus funciones.

Opiniones. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que para el 8 de diciembre no se tendrá un despliegue especial de la Policía para el reguardo de los vocales del TSE, como días atrás se habían anunciado. "(Los vocales del TSE) tienen el reguardo y obviamente si hubiera un pedido específico lo evaluaríamos, pero no hay nada al respecto, o sea no se ha previsto nada extraordinario, tampoco”, afirmó.

Desde el MAS también se descartó un cerco a Santa Cruz como habían amenazado sectores afines al partido gubernamental.

Autoridades de Gobierno, descalificaron el paro cívico anunciado para este jueves y a la vez descalificaron a las marchas que se dirigen a la ciudad de La Paz.

Para el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, las marchas no tienen “poder de convocatoria”. Considera que los manifestantes lo hacen por intereses particulares para ser tomados en cuenta, como candidatos a legisladores, en las elecciones generales del próximo año.

UD acude a la cidh para un pronunciamiento acelerado

Una comitiva de los Demócratas en la que se encuentra su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2019, Óscar Ortiz, presentó un nuevo recurso para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice un “tratamiento urgente y anticipado” de su denuncia por el 21F y así evitar una nueva postulación de Evo Morales.

En su solicitud, los Demócratas adjuntaron más de 700 folios que buscan demostrar, entre otros puntos, “la situación de riesgo de los derechos” de los bolivianos y el rechazo “popular” a la repostulación de Morales.

Mañana será la sesión de la CIDH donde se abordará el tema de Bolivia.