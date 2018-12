Empresarios a la espera de ser convocados

Segundo aguinaldo, se dilata la reglamentación del decreto

COB. Exigen que se pague hasta febrero y que sea en efectivo y no en especie.

Martes, 4 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Gobierno. Los ministros de Economía y Planificación quedaron a la espera de la COB.

El Gobierno central, aún no realiza la reglamentación del decreto para el pago del segundo aguinaldo, esto porque aún no se llega a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), toda vez que el día de ayer este sector pospuso la reunión con el Gobierno. Entre tanto los empresarios privados están a la espera de ser convocados para llegar a un acuerdo para el pago de este beneficio.

Gobierno ve poco interés de la COB. El ministro de Economía, Mario Guillén, lamentó la posición de la COB, al mostrar poco interés en realizar la negociación ya que los principales involucrados e interesados son los trabajadores. Nosotros lamentamos la posición de la Central Obrera Boliviana porque es un tema de interés de los trabajadores, creemos que estas condiciones de pago debemos definirlas para establecer los mecanismos de pago y lastimosamente con esta nota de postergación lo único que se hace es dilatar este tratamiento, nosotros evaluaremos la posición de la COB y veremos cuáles son los pasos a seguir”, informó el ministro de Economía en conferencia de prensa.

Mediante una nota, la COB solicitó postergar la reunión programada para el día de ayer con el Gobierno, sin embargo, no se tiene una fecha definida para iniciar las negociaciones. Guillén pidió a la COB que expliquen las razones que los motivan a oponerse a las propuestas del Gobierno para viabilizar el pago del segundo aguinaldo.

El ministro explicó que se tiene dos actores: los empresarios privados y los trabajadores, y si uno de ellos no asiste al diálogo se complica encontrar un consenso en un tema de interés general. El Gobierno evalúa la carta de la COB y se espera lograr un acuerdo para definir los mecanismos que viabilicen el pago del segundo aguinaldo. “Esa celeridad o esa rapidez que nosotros necesitamos para tomar decisiones, pero no tenemos la misma respuesta por parte de la COB”, declaró Guillén.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se reunió con los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y los dirigentes de la Micro y Pequeña empresas para negociar la flexibilización del pago del segundo aguinaldo.

Central obrera se cierra en su posición. Tras que no asistieron a la reunión que convocó el Gobierno para abordar el tema del doble aguinaldo, la COB no retrocederá en su posición en que la cancelación se realice en efectivo y hasta febrero. Orlando Gutiérrez, dirigente del ente matriz de los trabajadores, explicó que no asistieron hoy al encuentro con Mario Guillén, ministro de Economía y Mariana Prado, ministra de Planificación, porque hay dirigentes que están de viaje y dijo que esperarán una nueva convocatoria.

"Nuestra posición es clara y se debe pagar como corresponde, tal cual como establece el Decreto Supremo, debe ser en efectivo", declaró. Además, el dirigente dijo que el ente matriz de los trabajadores, propuso al Gobierno que se haga en dos pagos. La mitad en enero y la otra mitad en febrero del 2019.

"Hemos dicho que el primer pago sea en enero y el segundo en febrero, en dos tongadas (capas) siempre y cuando sea en efectivo", subrayó Gutiérrez.

Privados ven una lucha por una minoría. Entre tanto, los empresarios privados aún están a la espera de ser convocados por el Gobierno central, para definir la modalidad del pago de este beneficio. Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara de Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), indicó que la lucha de la COB, solo es por un 17% de la masa salarial, cuya posición no conduce a la creación de fuentes de trabajo y ni que se pague mejor a quienes producen. "Creemos que están en una posición errada donde lo que solicitan no es bueno para el país, ni para sus afiliados, porque esto va a traer como consecuencia que exista menos fuentes de trabajo", dijo Rojo.

4,61 Por ciento

fue el crecimiento interanual del PIB que dio pie para pagar el beneficio.