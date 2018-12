Se multiplica la defensa del 21F

Marcha, la caravana por la democracia suma y luce fortalecida

Hoy, en su tercer día, sale de Patacamaya. El objetivo, llegar el viernes a La Paz.

Lunes, 3 de Diciembre, 2018

Fue un día espectacular", exclamó en contacto con El Día, Eduardo Gutiérrez de la Plataforma SOS Bolivia, uno de los que lideriza la marcha en defensa del 21F y la democracia, que ayer a las 15:30 arribó a la localidad altiplánica de Patacamaya, en un tramo de 22 kilómetros desde Sica Sica, en ese largo periplo rumbo a La Paz.

La marcha que arrancó desde la localidad de Konani, con presencia de activistas, plataformas y organizaciones sociales que en su segunda jornada ayer se tuvo la presencia de más número de personas y sectores, mostrándose fortalecida y vigorosa la marcha.

"Comenzamos el día entonando las sagradas notas del himno nacional y caminamos por cuatro horas bajo un duro sol, que a momentos nos hizo sacar fuerzas desde lo más adentro", narró Gutiérrez.

La travesía, según reporte de los mismos marchista, tuvo distintos matices como un camión que se detuvo para entregarles alimento, voluntarios que alcanzaron agua para atenuar el cansancio, entre otros. "Estamos más fuertes, más unidos, mejor organizados y con la voluntad intacta de llegar a La Paz y junto a todos los bolivianos exigir respeto a la voluntad del pueblo", informó Gutiérrez.

Hoy en su tercer día reanudarán su travesía desde Patacamaya para arribar al menos a la localidad de Ayo Ayo.

Unidos bajo una sola premisa. Bajo un mismo símbolo de la bandera y el himno nacional, indígenas, organizaciones sociales mineras, campesinas, clases medias a través de las plataformas recorren esos 150 kilometros desde Konani a La Paz. El objetivo es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el sábado 8 de diciembre, dé cumplimiento al mandato del referéndum del 21 de febrero 2016 y así inhabilite la candidatura del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.

De darse cumplimiento, con el respeto de la voluntad popular expresada en el 21F, automáticamente dicha dupla quedaría fuera de las elecciones primarias previstas para el 27 de enero de 2019 y por consiguiente, sin ninguna posibilidad de repostularse en las elecciones generales 2019, de impacto la derecha que dice: “si el Evo ejecuta, si entrega esa obra, Evo va a ganar políticamente, entonces no hay que dejar que haga. Eso es la mezquindad de la derecha. Claro estando en gobierno nunca hicieron, ahora solo saben oponerse, oponerse y oponerse", manifestó.

Otra izquierda es posible hace vigilia ante el TSE desde hoy

Acciones. Bajo el rótulo, "rumbo a la madre de todas las batallas", la plataforma ciudadana de Otra Izquierda es Posible (OIP) iniciará a partir de este lunes una vigilia en las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo que dicho órgano del Estado dé fiel cumplimiento al referéndum del 21F.

Adhesión. Desde ese lugar, la OIP espera lograr sumar ciudadanía para juntos hacer posible la inhabilitación de Evo Morales como candidato el 2019.

La otra travesía

Marcha desde el oriente va por las sendas yungueñas

"¡Nuestros derechos No se negocian!", así, con un grito casi de guerra, fortalecidos previo el oficio de una misa religiosa y una reunión de coordinación de diversas organizaciones sociales, indígenas y ciudadanía en general, arrancó el periplo ayer desde el municipio de Chulumani la marcha del oriente rumbo a La Paz.

"Esta lucha no es por dinero, no es por poder, es por principios y valores", fueron las repetidas frases de los marchistas, al momento de emprender marcha y ascenso hasta las alturas de la sede de gobierno.

Recorrido. La travesía de ayer se inició desde Chulumani, en medio de amenazas de lluvia persistente en la zona. Fernando Vargas, uno de los activistas por la democracia y defensor del Movimiento Tipnis, ha manifestado la marcha desde este otro sector del país es complementaria a la marcha de Konani a La Paz. "Solo estamos exigiendo el respeto a la democracia, el respeto a nuestra Constitución y rechazamos todo tipo de vulneraciones al que nos quiere llevar este gobierno", enfatizó.

1 Plataforma SOS Bolivia. Encabezado por jóvenes activistas cruceños, entre ellos Eduardo Gutiérrez, dijo presente en la marcha, cuya caravana tiene cinco días para recorrer para llegar hasta La Paz. "Hemos recorrido (hasta ayer) 54 kilómetros. Estamos cada vez más cerca del TSE para que juntos podamos exigir el respeto a la voluntad del pueblo boliviano", afirmó.

1 Potosinos. A la cabeza de los dirigentes del Comité Cívico de Potosí y otras organizaciones populares y obreras de la región también forman parte de la extensa columna, según reportes de ellos mismos, hasta ayer ha superado más de 300 personas. En el fondo, ellos manifiestan que la lucha es por reestablecer la democracia.

1 CIDOB orgánica. Con la presencia de importantes dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano- Cidob orgánica y de la Coica con Tomás Candia y los indígenas del Tipnis encabezados por la dirigente Matilde Noza Vargas están presentes en la marcha de Konani a La Paz. La travesía para ellos no es nueva.

1 CONAMAQ Orgánico. Emancipando la lucha por la tierra, territorio y libre determinación, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), denominada orgánica y no afín al gobierno, está presente en la marcha. Bajo el liderazgo del “jiliri apumalku", Cristóbal Huanca, señaló que es vital la defensa del 21F.