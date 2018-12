En respuesta a Donald Trump

De chantaje califica Evo a EEUU

El pasado miércoles Trump emitió un memorándum que incluye a Bolivia en la lista de países que incumplen tratados.

Lunes, 3 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: El presidente Morales cree que la actitud de Trump es lo mismo que cuando era candidato por primera vez fue objeto de chantajes.

Tras conocerse que Estados Unidos tendría la intención de bloquear el apoyo financiero hacia el país, el presidente Evo Morales afirmó este domingo que el gobierno de Donald Trump usa el amedrentamiento y el chantaje contra Bolivia con fines electorales.

"Escuchamos en los medios que Estados Unidos dice, por algunos temas, que no son abandonados, dice que ahora organismos internacionales no van a financiar al Gobierno boliviano. Otro amedrentamiento, otro chantaje", dijo durante un acto de recepción de proyectos en Oruro.

En contexto a la reacción. La reacción del mandatario boliviano surgió después de que el jueves Trump firmó un memorando, mediante el cual instruye a los representantes de EEUU ante organismos internacionales de financiamiento, que apliquen sus mejores esfuerzos para evitar que Bolivia y otros 18 países consigan préstamos que beneficien a sus gobiernos.

El argumento es que esos 18 países, entre ellos Bolivia y Venezuela, no habrían cumplido con los estándares mínimos en la lucha contra la trata y tráfico de personas.

El castigo sería no proporcionar asistencia humanitaria ni comercial a los Estados observados en cuestión por el año fiscal 2019. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Banca Multilateral de Desarrollo tendrían negado hacer préstamos relacionados con el comercio a estos países.

Ante ello, Morales recordó que cuando se postuló por primera vez a la presidencia también Bolivia fue objeto de chantajes y amenazas. Asimismo, aseguró que "el país ya no es un Estado mendigo ni limosnero" y dijo que "no voy a estar estirando la mano, como alguien decía, esperando, extender la mano. Se acabó, gracias a la lucha del pueblo boliviano".



Advertencia del presidente. El jefe de Estado advirtió a sus bases estar prevenidos porque en época electoral "vendrán no solamente mentiras y mentiras de la derecha boliviana en estas elecciones nacionales, sino también amedrentamientos, intimidaciones; la derecha se agarra de eso".

No solo Morales se refirió a este tópico, también lo hizo el vicepresidente Álvaro García Linera, quien ayer también cuestionó que EEUU acuse a Bolivia de no hacer nada contra la trata y tráfico de personas, además del tema del trabajo infantil.

"Es un informe injusto que no reconoce los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra la trata y tráfico de personas, y la reducción del trabajo infantil", indicó en contacto con los medios.

La autoridad gubernamental aseguró que la orden de Trump se debe a que existe una "falta de información" sobre el trabajo que se realiza en el país respeto a estos problemas.