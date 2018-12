Politica

Morales fustiga a EEUU por pretender trabar financiamiento externo a Bolivia

Dice que el país ya no es "limosnero"

Domingo, 2 de Diciembre, 2018

El presidente Evo Morales arremetió este domingo contra Estados Unidos, después de que el Gobierno de Donald Trump implementó acciones que amenazan con trabar el financiamiento de organismos internacionales hacia Bolivia.

La reacción del mandatario boliviano surgió después de que el jueves Trump firmó un memorando, mediante el cual instruye a los representantes de EEUU ante organismos internacionales de financiamiento, que apliquen sus mejores esfuerzos para evitar que Bolivia y otros 16 países consigan préstamos que beneficien a sus gobiernos.

El memorando de Trump incluye a Bolivia en la lista de países cuyas acciones de lucha contra la trata y tráfico de personas no se adecúan a los estándares que pone EEUU. En ese entendido, el presidente norteamericano ordenó que su país no otorgue asistencia a Bolivia y le trabe financiamiento internacional, –salvo temas humanitarios y cooperación en comercio- mientras no mejore su lucha contra la trata y tráfico.

Paralelamente, Bolivia está bajo la lupa de la Representación de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, que el mismo jueves llevó adelante audiencias para que varios países, incluido Bolivia, se defiendan para mantenerse como beneficiarios del Sistema General de Preferencias Arancelarias estadounidense. El Estado Plurinacional está observado debido al cumplimiento de los derechos de los trabajadores, más precisamente la labor infantil.

Morales respondió mediante su cuenta de Twitter. Recordó que antes EEUU amenazaba con cortar la cooperación y que ahora la historia se repite, sin embargo, aseveró que Bolivia ya no es un país “limosnero” que extienda la mano, sino se convirtió en “un Estado digno, libre y soberano”.

“EEUU nos advierte que ahora organismos internacionales nos van a cortar financiamiento. Es otro amedrentamiento, otro chantaje por temas que como Estado no hemos abandonado. Estamos preparados para enfrentar las mentiras y derrotar políticas del imperio para saquear nuestros recursos naturales”, publicó el mandatario.

Aseveró que EEUU mentía al advertir que Bolivia iba a perder la cooperación e inversión y alertó que vendrán más mentiras, amedrentamientos e intimidaciones. “Con la verdad, unidad y dignidad, derrotaremos a la falsedad”, acotó.

El sábado, el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que los informes de EEUU respecto a Bolivia son injustos, porque la lucha contra el trabajo infantil y la trata es una tarea fundamental para el país.

Aseveró que en los últimos dos a tres años se redujo el trabajo infantil en un 50% y se seguirá trabajando en ese tema también a nivel normativo. Respecto a la trata, dijo que hay una ley y mecanismos, pero reconoció que faltan difusión y procesos judiciales más rápidos. Dijo que, si se debe mejorar las acciones en este tema en cuanto a la coordinación internacional, se lo hará.

Manifestó que el país está dispuesto a informar a EEUU y otros países y organismos sobre las acciones que se realizan o se harán para luchar contra la trata y el trabajo infantil.