-Pedraza-plantea-nueva-estrategia-hacia-Chile-y-no-descarta-reanudar-relaciones

Gustavo Pedraza, acompañante de fórmula de Carlos Mesa para las elecciones del próximo año, señaló a Erbol que la reanudación de relaciones diplomáticas con Chile es una posibilidad dentro una nueva estrategia que Bolivia debe diseñar para la reivindicación marítima.

“Es una posibilidad. En las relaciones entre los estados no hay mejor espacio para el diálogo que la paz, no hay mejor posibilidad de avanzar que el diálogo, este no es un tiempo de tensiones, este no es un tiempo de lenguaje de las armas o de la beligerancia. Este es un tiempo del diálogo fraterno, sincero, transparente y firme, y ese es el camino que nosotros debemos seguir como bolivianos”, declaró Pedraza.

El candidato vicepresidencial considera que Bolivia no puede mantener la misma estrategia que ha tenido hasta el momento con Chile porque los resultados han sido negativos.

Pedraza cree que es tiempo para la construcción de una nueva estrategia boliviana que abra otros escenarios de relacionamiento con Chile sin perder la perspectiva de la reivindicación marítima.

“Hay que diseñar una nueva estrategia innovadora, no tenemos que seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados, ese es un principio de razonamiento lógico. Necesitamos fortalecer las relaciones de los pueblos, de las sociedades; interacción científica, comercial, cultural, económica, eso va a permitir un fortalecimiento de las relaciones. (…) Ambas sociedades nos necesitamos, nos complementamos en muchos campos y es ahí donde tenemos que trabajar para que la nueva estrategia nos permita un acceso soberano al mar”, manifestó Gustavo Pedraza.