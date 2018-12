Luego de la inscripción de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral

Santa Cruz en el frente político, cuatro cruceños se perfilan como candidatos en las primarias

Adelanto. Analistas políticos ven con buenos ojos la postulación de cuatro figuras cruceñas en las próximas elecciones primarias. Resaltan que esto significa una aceptación política.

Domingo, 2 de Diciembre, 2018

El pasado miércoles 28 de noviembre, 9 binomios presidenciales fueron inscritos en el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones primarias a realizarse en enero 2019. De los 18 aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, 4 de ellos tienen sus raíces en el departamento de Santa Cruz; un candidato cruceño a la Presidencia, Óscar Ortiz del Frente “Bolivia dice No” y tres a la Vicepresidencia: Gustavo Pedraza de la alianza “Comunidad Ciudadana”, Humberto Peinado del partido “Unidad Cívica Solidaridad” y Ariel Hurtado, del partido “Frente para la victoria”. Desde el punto de vista de analistas especializados en el tema, este es un paso muy importante para todos los habitantes del departamento puesto que significa la reintroducción de Santa Cruz en la arena política.

Un poco de historia. En la lista de los presidenciables de las elecciones nacionales 2005, 2009 y 2014, respectivamente, es palpable la escasez de líderes cruceños presentes en las urnas electorales.

De hecho, la única figura que pertenece a esta sección es la de Adriana Gil, política y exdiputada plurinominal que durante las elecciones nacionales 2014 participó de las mismas como candidata a la vicepresidencia por el partido “Movimiento Sin Miedo” acompañando la postulación a la presidencia de Juan del Granado. Sobre ello, Alejandro Balcázar, politólogo y emprendedor, añade que es desde el año 1997 que Bolivia tuvo por última vez un candidato cruceño a la presidencia que terminó convirtiéndose en Presidente del Estado: Hugo Banzer Suárez, militar y político boliviano.

Crecimiento y liderazgo regional. En la opinión de Paúl Artunduaga, analista político, la presencia de los cuatro candidatos cruceños en la arena política es una señal que el liderazgo cruceño está comenzando a “encantar” poco a poco al occidente del país. “Aunque puede que las posibilidades de ganar sean mínimas, es un buen síntoma para Santa Cruz ver que está ganando un territorio político que antes no tenía. Creo que de alguna forma el resto del país está reconociendo que también podemos ser una tierra que genera liderazgos nacionales y que puede encaminar a Bolivia en una nueva visión”, sostiene.

Por su parte, el politólogo Balcázar opina que es tiempo que Santa Cruz retome la posta en lo político. “Sabemos que el departamento ha aportado mucho en el rubro económico y en la industria de desarrollo de Bolivia. Sin embargo, quedó postergado en el ámbito político en la arena nacional. Sobre los candidatos, creo que es muy importante tener políticos que representen a Santa Cruz”, afirma.

El departamento como foco de interés. Con sus más de tres millones de habitantes, el departamento de Santa Cruz es considerado como uno de los motores económicos de Bolivia. El Censo de Población y Vivienda realizado el año 2012, registró en el departamento alrededor de 2 millones 500 mil habitantes. Tomando como base estos cálculos y el margen de crecimiento poblacional obtenido en la región desde el año 2001, se estima que la región crece un aproximado de 60 mil personas por año.

Sobre el tema, Balcázar asegura que en el departamento siempre hubo liderazgos y que el problema es que los partidos políticos no consideraban en su esquema figuras dominantes que provengan de la región. “Creo que eso se debe a que gran parte de los partidos han sido gestados en el occidente. Ahora, el foco de la política está puesto en el departamento porque es una plaza importante en el electorado. Opino que vamos a ver a Santa Cruz en primera fila y eso es importante para su desarrollo”, señala.

60 Mil

habitantes por año se estima que crece el departamento de Santa Cruz.

El perfil

Gustavo Pedraza Mérida

Precandidato a la Vicepresidencia por la alianza 'Comunidad Ciudadana'.

Ciudad natal:

Montero, Santa Cruz.

Estudios:

Lic. en Derecho por la UAGRM.

Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Diplomado en Cooperación Internacional por el Centro de Estudios de América Latina.

Trayectoria:

Concejal Municipal de Santa Cruz (1990).

Min. de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial en Bolivia (2004 - 2005).

Dir. para América del Sur del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (2006 - 2010).

Dir. del Centro de Gestión de Capital Social

Consultor del PNUD en Bolivia.

El perfil

Humberto Peinado Méndez

Precandidato a la vicepresidencia por el frente 'Unidad cívica solidaridad'.

Ciudad natal:

Santa Cruz.

Estudios:

Lic. en Derecho por la NUR (2009).

Especialista en derecho laboral, corporativo y seguridad social.

Pastor evangélico de la Iglesia Cristiana de la Familia.

Trayectoria:

Asesor legal de la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión.

Fundador de la 'Plataforma de la familia' (2011). Principal impulsor de la acción de inconstitucionalidad de la ley de Identidad de Género (2016).

Organizador de más de 50 marchas a nivel nacional en defensa de la vida.

El perfil

Óscar Ortiz Antelo

Precandidato a la presidencia por la alianza "Bolivia dice No".

Ciudad natal:

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz.

Estudios:

Titulado en Administración de Empresas por la UPSA.

Maestría en Derecho Empresarial por la UPSA.

Cuenta con especializaciones en Canales de Comercialización Internacional, Promoción de Negocios Internacionales, Gerencia de Organizaciones Empresariales y en el Programa Anticorrupción en el Sector Público.

Trayectoria:

Fue Asesor Principal del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y Asesor General del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos Bolivia (1997-1999).

El perfil

Ariel Hurtado Paz

Precandidato a la vicepresidencia por el partido político "Frente Para la Victoria".

Ciudad natal:

Montero, Santa Cruz.

Estudios:

Político de Derecho Liberal.

Activista por los Derechos Humanos y la recuperación de la Democracia en Bolivia.

Trayectoria:

Fundador de la plataforma "Todos podemos ser presidente" que hizo campaña por el NO en el referendo del 21 de Febrero 2016.

Coordinador de diversas plataformas ciudadanas.

Fue integrante de la Organización "Juventud Cívica".

Punto de vista

Liderazgos cívicos y liderazgos políticos

El proceso de inscripción de candidatos cerrado el 28 de este mes registra un candidato cruceño a la Presidencia, Óscar Ortiz del frente Bolivia dice No y tres a la Vicepresidencia: Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana, Humberto Peinado de la UCS y Ariel Hurtado de FPB. Un análisis sereno sobre las posibilidades políticas de estos protagonistas en referencia a la posibilidad de derrotar la eventual participación del binomio Evo Morales/Álvaro García Linera, favorecería claramente al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa posicionándolo como un liderazgo nacional.

En teoría, los liderazgos de carácter nacional son el producto de las condiciones económicas y del propio desarrollo de las regiones. Técnicamente se supone que alcanzada cierta hegemonía económica, el desarrollo de liderazgos se presenta como una “extensión” que garantiza los intereses de las clases sociales. Se deriva de esto que quien alcanza un nivel dominante en el campo del comercio, la industria o las finanzas tiene el camino expedito al Poder y la construcción de nuevas hegemonías políticas, sin embargo, esto no ha sucedido en Santa Cruz. A pesar de ser el motor de la economía nacional y poseer una burguesía agroindustrial, comercial y financiera poderosa y bien organizada, no ha sido capaz de desarrollar liderazgos nacionales genuinos. Desde un punto de vista más sociológico que político, esto podría expresar la particular estructura de poder cruceña, cuyo fundamento (por una serie de condiciones históricas muy particulares) es más cívico que político. Las luchas cívicas están diseñadas para subsanar y satisfacer necesidades comunes en el ámbito de una región, ciudad, o departamento, y no se proyectan como opciones de Poder propiamente político, sino más bien, de poder ciudadano. Se proyectan como luchas cívicas y no políticas que en definitiva no tienen vocación estatal nacional y se desarrollan como poderes locales.

Renzo Abruzzese

Sociólogo y Analista Político

Silvia Alejandra Fernández T.