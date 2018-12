ONISIDA busca que las personas conozcan su diagnóstico

Día Mundial contra el SIDA instan a la prevención, a través de campañas de sensibilización

Diagnóstico. El Sedes informó que el slogan de este año es 'Conoce tu estado serológico, hacete la prueba del VIH'. Realizarse este estudio no tiene costo y es confidencial

Domingo, 2 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Obstáculos. En Bolivia la discriminación y el estigma siguen siendo los mayores desafíos para la prevención y atención

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida es momento para recordar a los millones de personas que han perdido la vida debido a enfermedades relacionadas con el Sida, muchas de las cuales murieron porque no tenían acceso a los servicios relativos al VIH, ya sea por el estigma, la discriminación o la criminalización de los grupos de población clave. En el país activistas que luchan por los derechos de las personas seropositivas, realizaron movilizaciones y actividades en varias ciudades. Por su parte, en Santa Cruz, el Sedes, preparó ferias educativas de prevención, como la toma de pruebas gratuitas para detectar el virus.

Importancia de la fecha. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), este organismo lucha porque las personas conozcan su estado y carga vírica. En 2017, 9,4 millones de personas no estaban al tanto de que vivían con una enfermedad potencialmente mortal, pero tratable. "Si las personas no conocen su estado serológico respecto del VIH, aquellas que viven con el VIH no pueden empezar el tratamiento y aquellas que son seronegativas no pueden adquirir los conocimientos y las habilidades que necesitan para seguir en ese camino. Si las personas no conocen su estado serológico, no pueden protegerse a ellos mismos, ni a sus familias o parejas. Si las personas que viven con el VIH no conocen su carga vírica, no estarán seguras de si el tratamiento es efectivo, protege su salud y detiene la transmisión del VIH", detalla el informe de Onusida.

Diferencia entre SIDA y VIH. VIH es el nombre que se le da al Virus de Inmunodeficiencia Humana, un agente que ataca las defensas del cuerpo y se transmite a través del intercambio de fluidos corporales. Cuando el VIH se expande en el organismo y debilita el sistema inmune es cuando se adquiere el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), un estado que puede provocar que las defensas del cuerpo bajen tanto, al grado de que cualquier enfermedad dañe al paciente.

No se contagia, se transmite. Según Ana Rodríguez, de Vivo en Positivo Cochabamba, menciona que se tiene una equivocada creencia sobre la propagación de la enfermedad, "El VIH no se contagia, se transmite, la población cree que se contagia pero no es así, sino se transmite, una enfermedad contagiosa es la gripe, ya que el virus se exterioriza y puede llegar a contagiar, en el VIH no se exterioriza, debe existir un contacto directo, con una entrada y salida, un ejemplo es cuando una persona con VIH se accidenta y se encuentra en contacto con otras personas, tendría que tener una herida abierta y la sangre un contacto directo. La mayor cantidad de transmisiones que se da en nuestro país es por vía sexual", explicó Rodríguez.

La importancia de las campañas de concientización. "Es muy importante hacer campañas de sensibilización, concientización, prevención e información a la población, sobre lo que significa el virus, cómo debe prevenirse y protegerse. En ese sentido junto con la Redbol, y los programas nacionales y departamentales de ITS/VIH/SIDA se lanza lo que es el uso correcto del preservativo. De acuerdo a los datos, la población joven es la más afectada, existe un rango de 14 a 34 años que están los casos positivos", concluyó la representante de Vivir en Positivo.

Situación en Santa Cruz. Gonzalo Borda, responsable del Programa de ITS/VHI/SIDA, informó que de enero a octubre de este año, se reportó 1.081 casos nuevos de VIH-SIDA, haciendo un cúmulo histórico 10.627 casos y 1.382 fallecidos. Los grupos más afectados con este virus son hombres (70%) y mujeres (30%) entre 20 y 39 años, destacando que esta epidemia se está presentando entre gente joven y que la vía de trasmisión es la sexual con un 99%.

Demandas. Violeta Ross, de la Red Nacional de Personas que viven con VIH/SIDA en Bolivia, Redbol, explica que los organismos gubernamentales deben invertir presupuesto para las personas seropositivas, "No solo buscamos que aumente el monto destinado por el Ministerio de Salud, instamos a cada gobernación y municipio del país empiecen a asumir la responsabilidad. Es necesario reforzar las campañas informativas, el caso de la provisión de leche sustituta para las mamás que tienen el virus y están embarazadas, las gobernaciones tendrían que cubrir esta necesidad, sin embargo, son las que menos han respondido. A nivel municipal, existen algunos que están siendo un ejemplo. Sucre cuenta con una canasta familiar alimentaria, La Paz recientemente ha lanzado un seguro universal para personas con VIH, que incluyen 170 prestaciones de salud de primer y segundo nivel, que en otros centros de salud no están disponibles por el tema de la discriminación", remarcó la representante de Redbol.

Actividades. El viernes 30 de noviembre los ProSalud La Alemana, El Carmen, Ismael Suárez y Los Lotes realizaron pruebas rápidas gratuitas, el sábado 1 de diciembre los Promotores de la Salud de CDVIR efectuaron pruebas en puntos de la exterminal, asimismo, los de PAT SIDA y el grupo de la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos recorrerán el 1er anillo llevando mensajes de sensibilización.

23.124 Casos registrados

18.127 se encuentran vivos y de esos el 37% (9.099) reciben tratamiento.

1081 Nuevos diagnósticos

En Santa Cruz de enero a octubre, acumulando 10.627 casos y 1.382 fallecidos.

El origen del VIH se encuentra en los Gorilas

El origen del VIH-1, el virus que provoca el Sida en su forma más infecciosa y virulenta, está en los gorilas del sur de Camerún (Gorilla gorilla gorilla), actualmente en peligro de extinción, según una investigación internacional con científicos de Brasil, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y varios países africanos y que ha sido publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

- Hasta ahora se pensaba que la mayor parte de la pandemia actual había saltado desde el chimpancé al ser humano. Sin embargo, el nuevo trabajo, arroja algunos datos sobre este asunto, descartando a los chimpancés y señalando a los gorilas de Camerún como propagadores de este virus a través del virus de inmunodeficiencia de los simios (VIS).

- Los científicos examinaron muestras de heces de diferentes especies y subespecies de gorilas por todo el centro de África con la intención de buscar anticuerpos que pudieran dar pistas sobre la presencia del virus de inmunodeficiencia simio, descubriendo esta conexión con los gorilas occidentales de las tierras bajas y poniendo fin a las hipótesis que habían relacionado a los primates homínidos como responsables de la pandemia humana. “Ambas especies, chimpancés y gorilas, albergan virus que son capaces de cruzar la barrera de las especies y saltar a humanos causando grandes enfermedades", afirmó Sinc Martine Peeters.

Punto de vista

'Hay mucha desinformación en la población, sobre VIH'

Existe el estigma, la discriminación, que realmente son barreras para el acceso a la atención, aunque esté el medicamento disponible, las personas con VIH nos asisten por temor al estigma y la discriminación, no me parece alejado de la realidad, se dio el caso de Walberto Cusi, que se difundió su estado, y otras múltiples violaciones del derecho a la confidencialidad.

Asimismo, muchas personas optan por irse a otros países, ya sea Chile, Argentina o Brasil, para recibir el tratamiento, porque no quieren ser identificados en Bolivia, quizás el mismo temor de que el VIH sea algo mortal, hace que muchos se desanimen y no asistan a los centros de salud, o en algunos casos no saben que los medicamentos para las personas con VIH son gratuitos, hay una latente desinformación en la población boliviana.

La principal demanda que tenemos es la sostenibilidad de los programas de atención y prevención del VIH, que dejen de ser dependientes de la cooperación internacional que invierte $us 9 millones para 3 años, para actividades de prevención. El TGN invierte Bs 18 millones, de los cuales Bs 13 millones son destinados a la compra de medicamentos, existe una brecha, no solamente queremos que aumente el monto, sino que cada gobernación y municipio empiece a asumir la responsabilidad que por competencias de la autonomía, y por el derecho a la salud y trabajo corresponden.

Violeta Ross Quiroga

Red Nal. de Personas con Vih/Sida

