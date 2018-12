Entrevista: Fernando Azures - Experto en Marketing

'La experiencia del cliente, ahora es vital'

Conferencia. El evento 'Customer experience by EXMA', reunió a medio centenar de directores y ejecutivos de marcas más importantes del país.

Domingo, 2 de Diciembre, 2018

La plataforma de eventos corporativos EXMA llevó a cabo el evento Customer Experience, hace unos días en Santa Cruz. Expertos en el área del mercadeo tomaron la palabra y compartieron sus conocimientos con el público que de forma masiva se hizo presente en los predios de la Fexpocruz. Fernando Azures, uno de los disertantes, conversó con El Día sobre la importancia de que las organizaciones se enfoquen en el cliente.

P. ¿Cómo entendemos 'el esfuerzo' que debe hacer una organización cuando se enfoca en el cliente?

F.A.: Creo que el tema es ese, no nos debería de costar un esfuerzo centrarnos en los clientes, pero nos cuesta trabajo porque no empezamos a entender una cosa muy importante como es "para entender al cliente externo, primero entendamos al interno", y hay que comprender cómo fluyen los procesos dentro de una empresa para servir al cliente. Si no se pone al cliente al centro, la cadena de valor nunca va a estar sincronizada, mejor dicho, si se pudiera poner al cliente al centro y preguntarle ¿Qué quiere?, probablemente diga: "mayor rapidez, una mejor experiencia o más agilidad". Y cuando se revisa los procesos al interior, uno se da cuenta de que muchas áreas se deben de poner de acuerdo para que eso suceda. Logística tiene que hablar con distribución, con precios, con compras, con ventas, etc. Si yo entiendo a mi cliente interior, voy a poder proveerle un mejor servicio al cliente exterior, eso es importantísimo. Por eso es que trabajar en servicios al cliente, tiene que comenzar con un cambio en la mentalidad de la cultura corporativa.

P. ¿Cuál es la forma correcta de comenzar a mejorar los servicios?

F.A.: Yo creo que lo primero es ponerse una métrica y preguntarse qué se quiere mejorar, detectar dónde está la falla y ver en qué tiempo se puede mejorar. Identificar cuáles son las áreas de oportunidad que existen y de qué dependen cada una de ellas para poderse mejorar, entonces si la brecha es muy grande es mejor dejarlo para después. No se puede arreglar algo que ha costado mucho trabajo, es mejor comenzar por aquellas que tienen un alto impacto y un bajo esfuerzo, para darse cuenta que efectivamente se puede recibir palmaditas de los clientes y se empieza a corregir los problemas, luego se ve el mediano impacto, luego alto impacto y mediano esfuerzo y finalmente se terminará en alto impacto/alto esfuerzo. Todo esto es una cadena en la que se circula a través de mapas de clientes o mapas de experiencias de clientes definiendo las áreas que se pueden ir corrigiendo y poniéndole una secuencia a la forma en la que se lo va a hacer.

P. ¿Cómo prestan sus servicios las organizaciones latinoamericanas?

F.A.: Pues cambian mucho dependiendo de cada país. Particularmente en Bolivia, creo que tenemos una área de oportunidad importante en servicios al cliente. Se puede mejorar en áreas que a medida que el país reciba a un número mayor de turistas, estos van a ir haciendo presión para mejorar la experiencia de servicio al cliente. Conforme más compañías transnacionales vayan ingresando, obliga a que las empresas locales vayan mejorando la cultura de servicio al cliente. Hay muy buenos servicios en Argentina, Costa Rica, México, Colombia, entre otros países.

P. ¿Considera importante la constante capacitación a los equipos de venta o marketing?

F.A.: Definitivamente, pero no solo capacitación, sino también coordinación. Coordinación de la parte interna, o sea entre los departamentos y capacitación al factor humano, en otras palabras a las personas que tienen esa ventana de comunicación con los clientes.

P. ¿Cómo abordamos el tema de las redes sociales como empresa?

F.A.: Hay que dejar de ver las redes sociales como un medio de comunicación unilateral, donde las mismas marcas quieren seguir haciendo lo que hacían en televisión para comunicarse con el cliente por ahí. Son un canal urgente de comunicación, pues escucha y atiende al cliente de forma inmediata. Si una empresa tiene redes sociales, se está expuesto a que alguien nos escriba y hay que estar enfocados en resolver los problemas.

P. Lo importante: hacer sentir una buena experiencia virtual de compra a los clientes.

F.A.: Claro, definir las herramientas digitales, ver todas las opciones que existen, al tiempo que humanizamos a nuestros equipos y personal de trabajo.

30 Marcas

Se sumaron a este evento para hacerlo posible, generando así un gran networking.

"Es muy importante para una organización la capacitación constante de las personas que tienen una ventana de comunicación con los públicos consumidores'.