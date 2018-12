Portafolio

Gobierno promulga decreto que constituye un Fideicomiso para los Mypes

Sábado, 1 de Diciembre, 2018

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó el sábado el Decreto Supremo 3731 que constituye un Fideicomiso con un soporte de 21 millones de bolivianos para la compra de insumos y materia prima a favor de la Micro y Pequeña Industria (Mypes).



"Este decreto de constitución del Fideicomiso que acabo de firmar es una propuesta de los compañeros de la micro empresa que dijeron necesitamos una especia de acopio, si va haber una licitación que el Estado no ayude a comprar la materia prima en grande cantidades", apuntó en el acto que se cumplió en la Casa Grande del Pueblo.



La iniciativa del Fideicomiso surge porque la pequeña y la micro empresa no pueden participar en las licitaciones por falta de recursos para la compra de la materia prima en proporciones grandes.



Por esa razón, agregó, las empresas y los bolivianos compran de las empresas grandes del país dejando de lado a la pequeña y micro empresa que no pudieron adjudicarse la licitación.



Instó a los bolivianos e instituciones, sobre todo, a empresas estatales apoyar la producción boliviana comprando de la micro y pequeña empresa ropa de trabajo, botas, calzados y prendas de vestir.



Ahora, indicó que en toda licitación competirán la gran empresa y los micros empresas que pueden asociarse para producir el mismo modelo, color y tamaño, igual como si fuera de una gran industria.



Manifestó el presidente, Evo Morales, dispuso de 21.000.000 de bolivianos para ayudar al acopio de la materia prima a favor del pequeño productor y compitan en mejores condiciones con mejor precio, acortando tiempo y ganen las licitaciones.



Aseguró que el Estado y el Gobierno fomentarán la industria boliviana, pero no solamente a la gran empresa, sino también a la micro empresa, de qué manera ayudando con la provisión de este tipo de insumos y materia prima que será utilizado con el Fideicomiso.