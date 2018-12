No hay acuerdo entre el sector y la alcaldía

Hoy rige restricción y transportistas confirman protesta lunes

Sector. Comuna aseguró que no retrocederá y convocó al diálogo. En el tema de transporte, lunes comienzan las pruebas del bus presentado por la línea 72-73.

La Alcaldía confirmó que hoy y mañana se aplicará la Ley municipal de restricción de ingreso de micros y minibuses a las calles aledañas al antiguo mercado La Ramada. Ante esta situación, estos últimos confirmaron que marcharán lunes en rechazo a la normativa que se aplicó por primera vez la anterior semana. Estos últimos días se realizaron varias reuniones de acercamiento entre ambos sectores pero no se logró un acuerdo. En el tema de transporte igual se tiene previsto que lunes arranquen las pruebas al bus que presentaron los dirigentes de la línea 72 y 73.

Tránsito se suma a los controles. De parte de la Alcaldía municipal se tiene previsto que sean alrededor de 4.000 personas las que vigilarán el cumplimiento de la restricción. Además, la Unidad Operativa de Tránsito (UOT) confirmó que hoy destinará personal para garantizar que se cumpla la restricción.

La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, aseguró que no se retrocederá en la aplicación de esta ley pues se busca consolidar el traslado de mercados y especialmente garantizar la seguridad de las personas que asisten a estos centros. "No podemos abrogar entre gallos y medianoche una norma que ha tenido un sustento técnico", enfatizó.

La autoridad calificó como un acto de "inmadurez", la movilización del sector transporte pues remarcó que la norma busca garantizar la seguridad ciudadana.

Protestas de transporte. El dirigente del sindicato Santa Cruz, Aldo Terrazas, señaló que como el anterior fin de semana, ante la restricción a los antiguos mercados, tampoco los transportistas llegarán a los nuevos centros. "Nos cansó la presidente del Concejo. Nos cansó (Jesús) Cahuana. Tanto charla... dejen de mentir.

Ustedes son culpables del caos. Se gastaron trescientos millones de bolivianos en el traslado de mercados que no les funcionan y nos echan la culpa al transporte. No podemos permitir. No somos culpables de su improvisación. De su falta de planificación. No coordinan. No solo no funcionan los tres mercados. Tampoco funcionan el Turere, el Urkupiña. El Gobierno municipal solo sabe hacer mercados", criticó.

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedetrans), Ronald García, remarcó que ayer se rompió el diálogo con el municipio pues se rechazó la protesta que presentó el sector de reducir las horas de restricción. Confirmó que desde el lunes entrarán en vigilia con varias instituciones del municipio.

Lunes se inician pruebas a bus. El Secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, destacó que este lunes comenzarán las pruebas técnicas de circulación del nuevo bus que presentaron esta semana los dirigentes de la Línea 72 y 73. El micro tiene capacidad de 35 pasajeros sentados y 37 parados. Ribera aclaró que se hará un conteo de ascenso y descenso de pasajeros, revisiones técnicas y por las dimensiones del bus igual se controlará que las paradas estén libres de vehículos parqueados.

El fiscal de la Línea 72-73, Víctor Hugo Castro, aclaró que aún esperan el informe de la evaluación que realizó la Alcaldía al bus. Aunque aclaró que aún se coordinarán temas operativos y "quizá miércoles se inicien las pruebas".

Para las nuevos micros que se ocuparán en el sistema de Buses de Transporte Rápido (BRT) la recomendación es que sean de biocombustibles, la relación de uso debe ser de seis personas por metro cuadrado,(la actual es de 10 personas por m2), del total de capacidad, el 40% debe ir sentado y rampa de acceso para personas con capacidades especiales.

7 Mil

Micros es la cantidad actual de los que circulan en la ciudad.