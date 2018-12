La autora intelectual está en Argentina

Felcv identifica a violadores por encargo

Buscados. En los documentos difundidos están denunciados de secuestro y violación.

Sábado, 1 de Diciembre, 2018

La Fiscalía emitió las últimas horas dos órdenes de aprehensión contra Maher Melgar Alvis (32) y su tío Oswaldo Alvis Suárez (51) sindicados de vejar y violar a una joven universitaria por encargo el pasado 4 de julio de 2018. En el proceso investigativo, inicialmente fueron aprehendidos tres sospechosos en cuyo celular de un imputado se encontraron las imágenes denigrantes cometidas a la víctima, pero pese a ello, la evidencia no fue valorada por un juez y le otorgó medidas sustitutivas a la detención. El jefe de la Felcv, Ramiro Pérez Loayza, informó que el día del rapto, la estudiante universitaria de 20 años fue subida por la fuerza a un vehículo por tres individuos que la llevaron hasta una zona desconocida donde fue abusada por Maher Melgar, tal cual lo denunció la víctima en la Policía.

Entregó dinero. La investigación determinó que no se trató de un simple abuso sexual sino que fue por encargo de la exenamorada, que enceguecida por los celos y la distancia de encontrarse en Argentina se enteró que su pareja inició otra relación y pagó a los buscados para que ejecuten los vejámenes. Una de las cláusulas era que filmaran todos los abusos a la universitaria y se lo enviaran vía whatsapp. Una vez concretado el hecho, el novio habría recibido el video con la textual "te gustó el regalito". Pérez comentó que no hace mucho, la víctima se encontró de casualidad con su agresor, pero al encontrarse sola no pudo detenerlo. "Es un caso muy delicado pero a la fecha hemos perdido contacto con la víctima por lo que hemos aperturado de oficio", señaló.

En relación a la autora material, dijo que se hará las acciones de Ley de citarla mediante edicto de prensa para que asuma su defensa y caso contrario harán la representación en Interpol.

