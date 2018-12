Examen al gobierno de Morales

Medidas drásticas de EEUU contra Bolivia

Advertencia. Un memorándum advierte que el país no recibirá ayuda si no modifica la normativa sobre trabajo infantil.

Sábado, 1 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Desde los 10 años. La ley para el trabajo infantil en Bolivia fue modificada en 2014.

Dos fuertes reveses recibió ayer el Gobierno de Bolivia de parte de la administración del presidente Donald Trump. Estados Unidos ha tomado examen al gobierno de Evo Morales y le ha sugerido que modifique la normativa sobre trabajo infantil, si no quiere perder los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP).

Advierte con no otorgar ayuda no humanitaria. Un Memorándum emitido por el propio mandatario estadounidense, ha anunciado que Bolivia no recibirá ayuda no humanitaria ni relacionada con el comercio y que negará cualquier solicitud del gobierno de Morales ante la banca internacional de desarrollo para obtener préstamos no humanitarios debido a la escasa voluntad de cumplir la ley sobre Trata de Personas.

Medidas drásticas. Esta es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos adopta dos medidas drásticas en contra del gobierno de Evo Morales, en relación a dos temas sobre los cuales ya existían observaciones en los pasados años.

La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) efectuó el jueves una audiencia para someter a evaluaciones a los países que no han cumplido los criterios de elegibilidad del SGP (Sistema Generalizado de Preferencias). Estos países son: Bolivia, Ecuador, Georgia, Indonesia, Irak, Tailandia y Uzbekistán.

Respuesta a escasos esfuerzos de Bolivia. En el caso de Bolivia, se ha tomado examen al estado de los derechos de los trabajadores y la edad para el trabajo infantil, que fue modificado mediante una ley del 2014, rebajando esa edad de 14 a 10 años.

Además, este viernes, un Memorándum del presidente de los Estados unidos, Donald Trump, anunció que ha determinado que Bolivia no recibirá asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio y que negará cualquier préstamo solicitado ante los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Fondo Monetario Internacional. La drástica determinación es una respuesta a los escasos esfuerzos que hace Bolivia para cumplir con la Ley de Trata de Personas.

EEUU aportaba 1.5 millones de dólares. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos otorgaba en 2005 una ayuda de 1.5 millones de dólares para el desarrollo de programas educativos y vocacionales para combatir las peores formas de trabajo infantil en Bolivia, consideradas así desde Naciones Unidas a la explotación sexual, el trabajo en la zafra y en las minas.

El proyecto partía de la Iniciativa de Educación sobre el Trabajo Infantil de este departamento y pretendía mejorar el acceso que tienen los niños trabajadores o trabajadores potenciales, a una educación básica de calidad, refería la embajada de Estados Unidos en Bolivia en aquella época, antes de la llegada de Evo Morales al poder.

1 Millón

de niños, niñas y adolescentes trabajan en Bolivia.

10 Años

es la edad en la que un niño puede trabajar. Antes era a los 14 años.

La lista de los países que han sido sancionados

La lista de países sancionados por el incumplimiento de Trata de Personas es la siguiente: Belarús, Belice, Bolivia, Burma, Burundi , China, Comoras, República del Congo (ROC), República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Laos, Mauritania, Papua Nueva Guinea (PNG), Sudán del Sur, Turkmenistán y Venezuela por Año fiscal (FY) 2019. La medida se mantendrá “hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos o hagan esfuerzos significativos para cumplir con la Ley”.

