Fiscalía rechaza denuncia sobre registro irregular de militantes

Los denunciantes anunciaron que objetarán la decisión de la Fiscalía hasta lograr que se sancione esta irregularidad

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: El edificio del Ministerio Público de La Paz. Foto de archivo: ANF.

El Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta por el diputado Rafael Quispe, el analista político Iván Arias y el abogado Omar Durán, en representación de al menos 500 personas afectadas, en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el registro irregular de militantes.

"Informar a la población que esa denuncia que hemos hecho lamentablemente la Fiscalía, el fiscal de distrito, ha desestimado", informó el abogado Durán.

La Fiscalía rechazó la denuncia alegando que el abogado Durán no cuenta con un poder legal de representación de las 500 personas afectadas por el registro irregular de militantes.



Aunque Durán dijo que se recabó las autorizaciones de los afectados para seguir con la denuncia, pero no fue suficiente para la Fiscalía.



Además, indicó que varias personas -de quienes su nombre, firma y otros datos fueron utilizados ilegalmente para registrarlas como militantes de diferentes organizaciones políticas- se encuentran fuera del país, mientras otras están en el interior del país, por lo que no pudieron llegar hasta La Paz para impulsar el proceso.



El abogado calificó de un "error" la decisión asumida por la Fiscalía y anticipó que se objetará para que el proceso continúe hasta encontrar y sancionar a los responsables de esta irregularidad.