Clonación de aeronave: cronología de las irregularidades advertidas por funcionarios de la DGAC

Documentos develan que funcionarios de niveles intermedios de la DGAC advirtieron en su momento, la falsificación de firmas en los trámites de rehabilitación de la matrícula CP-1216; sobre un accidente aéreo ocurrido cuando la aeronave debía estar en tierra, sobre una declaración jurada con datos falsos, entre otras anomalías

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Avioneta Cessna con matrícula CP-1216 siniestrada el 7 de diciembre de 2012. Foto: Página Siete

Una cronología documentada de la clonación de la matrícula CP-1216 de la avioneta marca Cessna, modelo 182, con número de serie C 18263393, detecta varias irregularidades e ilegalidades cometidas en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en ámbitos judiciales, que son de conocimiento del Ministerio de Obras Públicas y la Fiscalía.

La avioneta en cuestión quedó sin motor tras protagonizar un accidente en diciembre de 2012, pero en mayo de este año otra aeronave fue "rehabilitada" con la misma matrícula, vulnerando procedimientos, falsificando firmas e incluso haciendo valer declaraciones juradas con información falsa, según revelan los documentos a los que accedió ANF.



El 2 de abril de 2012, Miguel Alvis Arteaga en una carta notariada dirigida al director Regional de Aeronáutica Civil, hace constar que el 8 de enero de 2007 le compró a Carmen Delicia Núñez de Escaño la aeronave Cessna 128-P con matrícula CP-1216, la misma que en fecha 17 de enero de 2012 la dio en venta a Delfio Villarroel Roca y que desde la fecha es el único y absoluto propietario de la aeronave.



Data plate



El inspector de Aeronavegabilidad, Juan Carlos Mendoza el 21 de julio 2017 en una nota dirigida al jefe Regional de Beni, capitán Carlos Claure, le solicita la verificación de datos técnicos de la aeronave con matrícula CP-1216.



En las conclusiones se establece que los data plate (placa de datos), hélice y datos técnicos del motor Cessna modelo 182P pertenecen a dicha aeronave y recomienda dar curso a la solicitud, ya que "los Data Plate presentados son verídicos".



Sin embargo el 13 de octubre de 2017, el profesional III de registro público de aeronaves, Martín Lafuente en nota dirigida al director de Seguridad Operacional, comandante Germán Rosas, en referencia a la aclaración del data plate de la aeronave CP-1216, solicita la emisión del informe aclarativo, "esto debido a que en la fotografía adjunta al informe AIR-188/17 DGAC TDD-338/17 del 21 de julio de 2017 el data plate no sería el original de fábrica".



Falsificación de firma



El 26 de diciembre de 2017, la analista jurídica Lenny Sanz en nota dirigida a la directora del Registro Aeronáutico Nacional, Judith Vera, en referencia a la rehabilitación de matrícula CP-1216 de la aeronave marca y modelo Cessna 182P número de serie C1863393 e inscripción de transferencia, establece que se evidencia que la firma de la Declaración Jurada del 6 de junio de 2017 realizada por el propietario de la citada aeronave, Miguel Alvis Arteaga no concuerda con las que cursan a fojas 277A.



La analista advierte que la firma no concuerda con la de la fotocopia de cédula de identidad, ni con las fojas 160 referidas a la memoria de solicitud de registro , ni de las fojas 155 del Formulario Único de Solicitud No 000862 por lo que recomienda que previa a la rehabilitación de la matrícula CP-1216 e inscripción de transferencia se deberá indagar sobre la autenticidad de la citada firma y los antecedentes.



El 16 de marzo de 2018, los responsables de Análisis Jurídico de la DGAC, Carlos Pizarro y Lenny Sanz devuelven el trámite de rehabilitación de la aeronave CP-1216 a la directora del Registro Aeronáutico Nacional, Judith Vera.



El argumento expuesto es que el 25 de diciembre de 2017 se realizaron observaciones respecto a la firma del último propietario registrado de la aeronave 1216, Miguel Alvis Arteaga y que a pesar de que Vera emitió una nota interna el 4 de enero de 2018, "los argumentos expuestos no salvan las observaciones realizadas por lo que se devuelve el trámite de rehabilitación de la matrícula CP-1216 e inscripción de transferencia de la misma".



Accidentes



El 21 de noviembre de 2018, la DGAC en un comunicado a la opinión pública informa que la aeronave marca y modelo Cessna 182P con número de serie C18263393 con matrícula CP-1216 y resolución administrativa 241 del 15 de octubre de 2007 con derecho propietario a nombre de Miguel Alvis Arteaga cuenta con certificado de aeronavegabilidad estándar con expiración en 13 de enero de 2013.



La DGAC indica en el comunicado que el 6 de diciembre de 2012, la aeronave CP-1216 sufrió una falla de motor en vuelo y aterrizó de emergencia en un camino terraplanado en la propiedad Dos Lagunas Este del departamento de Beni con daños de consideración en la aeronave, más no en los dos tripulantes.



Según resolución administrativa 085 del 25 de febrero de 2016 se revocó el certificado de matrícula CP 1216 por no haberse sometido al proceso de rematriculación.



En una declaración jurada voluntaria ante notaría de fe pública de Trinidad, Miguel Alvis afirma ser el último propietario registrado y declara que la aeronave se mantuvo en tierra desde el 11 de agosto de 2011 conforme el certificado de aeronavegabilidad.



A pesar de la declaración jurada de Alvis, el informe preliminar del 11 de diciembre de 2012, emitido por el inspector David Melgar al director ejecutivo de la DGAC, general Luis Coimbra se reporta el accidente de la misma aeronave con matrícula CP-1216 en la propiedad ganadera Dos Lagunas Este a 116 kilómetros sobre la carretera Trinidad-Santa Cruz, en la población Caimanes.



"Cabe mencionar que hasta el momento de envío de la documentación, no se recibió informe del piloto, pese a que mi persona junto al inspector Arnez tratamos de localizar al PIC con resultado negativo", señala el informe.



En el comunicado del 21 de noviembre, la DGAC indica que se solicitó la inscripción de transferencia del derecho propietario sobre la aeronave CP-1216 cumpliendo los requisitos establecidos en la RAB 47, y se emitió la resolución administrativa 161 del 28 de mayo de 2018 donde se dispuso rehabilitar la matrícula y la inscripción de la transferencia del derecho propietario sobre la aeronave CP-1216 a nombre de Mario Sobenes Cabrera.



El abogado Martín Hugo Lafuente del área de Registro Público de Aeronaves en informe 0886/2018 del 14 de mayo de 2018 dirigido al director Jurídico, Julio César Luna, hace conocer la transferencia y rehabilitación de la matrícula de la aeronave marca y modelo Cessna 182P con matrícula CP-1216 a nombre de Mario Arturo Sobenes Cabrera.



"Se recomienda disponer que la aeronave permanezca en tierra hasta que se cumpla con la tramitación del certificado de aeronavegabilidad de acuerdo a lo establecido en la reglamentación aeronáutica RAB-21, así como la presentación de la póliza de seguro enmarcada en lo dispuesto por la Ley Aeronáutica Civil", se lee.



La denuncia fue formalizada por Javier Callizaya ante el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, quien derivó el caso a la Unidad de Transparencia de esta entidad.



En tanto, el abogado Benjamín Patzi presentó denuncias ante la Fiscalía en contra de la DGAC por supuestas irregularidades en la emisión de dos certificados de aeronavegabilidad y la clonación de la matrícula de una avioneta.



En la denuncia por la emisión de los certificados de aeronavegabiliad 1060 y 1126 se involucra a la aeronave Beechcrafft, con matrícula CP-2600, de propiedad de la DGAC en la que, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros habría realizado viajes a Brasil, y la segunda referida a la clonación de la matrícula CP-1216.



El director ejecutivo de la DGAC, general Celier Aparicio Arispe, en conferencia de prensa el 14 de noviembre dijo que los dos certificados de aeronavegabilidad se emitieron en un nuevo formato informático mediante uso de celular, pero no desvirtuó el fondo de la denuncia.