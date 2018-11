La minera estatal Huanuni no logra subir la producción y el déficit económico se duplica

Pese al déficit parcial, el presidente de (Comibol), Zelmar Andia, indicó que el pago del segundo aguinaldo se debe cumplir, no sólo en Huanuni, sino en todas las mineras estatales

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni. Foto: ANF

La Empresa Minera Huanuni no pudo remontar su déficit económico de 2 millones de dólares registrado en el primer semestre del año, que por el contrario se agravó.



En octubre, el gerente de la minera estatal, Mario Felipez, en entrevista con ANF dijo que esperaba superar el déficit con un incremento en la producción en el "mes de promedio", pero eso no ocurrió, el déficit posiblemente se duplicó.



"No pudimos remontar el déficit, todavía, más al contrario estamos haciendo un análisis y esto está un poco arruinado, yo pensé que con la producción que íbamos a tener en estos meses se superaría, pero no estamos pudiendo", dijo el gerente a ANF.



Indicó que se realiza el trabajo de arqueo y que en el transcurso de la próxima semana se tendrá la información a detalle, pero "la información preliminar que nos dieron es que en lugar de reducir el déficit ha aumentado (...) se ha duplicado en este caso".



La producción de Huanuni está 30% por debajo de lo programado y para esta gestión se espera cerrar el año con 6.211 toneladas finas de estaño, cuando el promedio es de 8.000.



La autoridad atribuyó la baja producción al robo de mineral y al agotamiento de estructuras en el yacimiento. Según los propios trabajadores, las sospechas de robo de mineral también recaen sobre otros operadores y policías.



Pese al déficit parcial, ya que el dato final se conocerá al cierre de gestión, el presidente de (Comibol), Zelmar Andia, indicó a Página Siete que el pago del segundo aguinaldo se debe cumplir, no sólo en Huanuni, sino en todas las mineras estatales.



"Estés pobre o rico, una ley, reglamento o disposición legal se tiene que acatar, veremos cómo pero se tiene que cumplir", sostuvo Andia.