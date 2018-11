Senador opositor

Murillo dice que ahora se aleja de UN

Político. La autoridad indicó que está muy agradecido con Samuel Doria Medina por darle la oportunidad de incursionar en la arena política.

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Opositor. El político afirma haber concluido una etapa muy importante en su vida.

El senador Arturo Murillo anunció ayer jueves que está cerrando su ciclo en Unidad Nacional (UN), puesto que tiene la intención de regresar a su región para trabajar en su “cato” y dedicarse a atender su “restaurancito” y “hotelito”, luego de terminar su gestión como senador del Estado.

Quiere regresar a trabajar. “Creo que después de 13 años de trabajo que llevo en Unidad Nacional cumpliendo una línea, haciendo trabajo por el país, siento que he cumplido un ciclo en el país, ya he cumplido un ciclo en Unidad Nacional especialmente, y quiero regresar a mi tierra a trabajar, quiero regresar a mi tierra a meterle duro en mi chaco, en mi cato. Yo sí tengo mi restaurancito que tengo que ir a atender, mi hotelito”, dijo el senador.

Murillo es un conocido empresario hotelero del trópico de Cochabamba. Fue elegido diputado por Unidad Nacional y después senador por Unidad Demócrata.

Cree en 'abrir puertas' a otra gente. El anuncio de Murillo se realiza un día después de que Samuel Doria Medina dijo que UN no participará de las Elecciones de 2019.

“Yo cumplo con mi labor el 2019 y siento que he cumplido un ciclo importante en mi vida. Agradezco la oportunidad que me ha dado Samuel Doria Medina, pero creo que es bueno abrir puertas a otra gente”, manifestó.

Dijo que ya no le interesa ni le gusta el trabajar tanto tiempo fuera de su región y su casa, no obstante, aclaró que seguirá ligado a la actividad política. “No sé después qué más me depare el 2020 o el 2025, veremos todavía qué dice Dios de nuestro futuro”, agregó.

13 Años

Son los que lleva trabajando en la política.

