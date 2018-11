Fines de semana

Desviarán dos cuadras en La Ramada

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

La aplicación de la Ley 981 para reordenar el transporte público es urgente y se dará su cumplimiento de forma obligatoria, no contempla la restricción, sino el desvío de los micros por dos cuadras en la zona de La Ramada desde las 12:00 am del sábado hasta las 12:00 am del lunes, indicó la presidente del Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa.

Ve intereses particulares. La autoridad indicó que todos los problemas con los transportistas que se han dado en el transcurso de estos días, responden a los intereses particulares de algunos malos dirigentes que rechazan la mencionada normativa.

"Informarles que hemos declarado estado de emergencia a tres comisiones: de Planificación, Seguridad y Constitución, porque solo estamos velando por la seguridad de los vecinos y no a gremios que solo les interesa sus beneficios económicos", señaló.

No aceptarán las amenazas. Sosa sostuvo que la Ley 981 fue aprobada con la venia de nueve concejales y solo uno votó en contra. Agregó que ellos no van a acceder a chantajes de bloqueos ni de cualquier otro tipo de amenaza. Además, dijo que todos los ciudadanos cruceños son conscientes del pésimo servicio de transporte que existe en la actualidad.

"Hemos escuchado de que están amenazando con no pasar por los nuevos mercados que hemos construido, y les decimos que de darse esta situación, la Alcaldía tiene toda la competencia para revertirles las líneas", indicó.

Recuperación de las calles. Según la presidente del Concejo, toda esta normativa tiene como objetivo principal ordenar la circulación y recuperar las calles que antes eran consideradas intransitables.

"La Ley la vamos a aplicar de forma paulatina, quiere decir que comenzamos con la zona de La Ramada, después se lo hará en Los Pozos y por último en la zona del Plan Tres Mil", concluyó.

Cientos de personas fueron perjudicados

Los transportistas bloquearon las vías de ingreso a la ciudad de Santa Cruz desde la madrugada del pasado lunes 26, para exigir la derogación de la Ley Municipal 981 que restringe el ingreso de micros, minibuses y trufis a los mercados ubicados en el centro de la urbe y el Plan Tres Mil.

Los puntos de bloqueo fueron instalados en las salidas de las carreteras a los valles, La Guardia, Warnes y también en Cotoca.

Decenas de personas que se trasladan de las provincias a la ciudad tuvieron que caminar varias cuadras para hacer transbordo a otros motorizados que les permita llegar a sus trabajos o fuentes de estudio, pero que no abastecieron ante el gran número de ciudadanos.