Seguro Universal

Médicos y Gobierno dialogarán el 3 de diciembre

Demanda. Los profesionales cumplieron el paro de 24 horas y el Ministro de Salud propone un 'diálogo sincero' para poner en práctica el Sistema Único de Salud (SUS).

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Situación. Los galenos afirman que no hay condiciones para implementar el Sistema Único de Salud.

El Colegio Médico de Bolivia aceptó la invitación del Ministerio de Salud para reunirse el 3 de diciembre y presentar su propuesta y observaciones a la implementación del Sistema Único de Salud. Durante este jueves los médicos cumplieron un paro de 24 horas a nivel nacional.

Desde el Gobierno. El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, adelantó que en esa reunión se hablará del financiamiento, recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la atención a casi 6 millones de personas que no cuentan con un seguro de salud a corto plazo.

"Que sea un diálogo sincero, porque si vamos a ir con la predisposición de generar boicot, seguramente no vamos a conseguir nada. Pero si vamos a ir con que el Sistema de Salud se implemente, podremos llegar a un buen acuerdo. Pongamos todos de nuestra parte", pidió el ministro. "No podemos encerrarnos en esa posición de que vamos a esperar que estén listos los 49 hospitales que se están construyendo para iniciar el SUS, eso no puede ser. Debemos ir de forma progresiva, dándole salud a la población de a poco", argumentó Rocabado.

Del lado de los profesionales. Los colegios médicos exigen aplazar la implementación del SUS hasta que hayan las condiciones necesarias para atender a los pacientes. El Gobierno argumenta que el servicio se implementará en forma progresiva, pero insiste en iniciar en enero de 2019. No obstante, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló ayer en la mañana que acudirán a la reunión para evitar ataques mediáticos del Gobierno y reiteró el rechazo de los galenos al SUS.

Efectos de la medida. Cientos de pacientes son afectados por cada día por el paro médico que acata ese sector y denuncian que las cirugías y exámenes programados se postergan. Por ejemplo, la madre de una menor, Paola, manifestó que se ve "seriamente afectada", porque su hija padece de una condición particular en el sistema inmune y debe someterse a exámenes periódicos y constantes. "Mi hija necesita de los análisis periódicos y consultas médicas pero a los médicos no les interesa, la atención es pésima, me suelen suspender los exámenes programados y peor aún con este paro que es injustificado, ponen en riesgo la vida de mi hija y otras personas", dijo.

Opiniones. El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Reinaldo Ezequiel, aseguró que el paro médico "es un atentado y que la medida no es apoyada por la ciudadanía". "Es un atentando contra la salud, contra el pueblo cruceño y el pueblo boliviano, los médicos solo defienden el tema privado, solo defienden sus intereses personales y lucran con la salud del pueblo", agregó.

3 Mil pacientes

se estima que fueron afectados por la medida de presión.

Agencias eldia@eldia.com.bo