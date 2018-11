Tres llevan a sus bebés recién nacidos a las aulas

7 mamás adolescentes concluyen clases en un módulo escolar

Situación. Algunas están aún en gestación. Entre este grupo de madres hay una menor de 14 años con un bebé de 5 meses que sigue luchando por salir profesional.

Viernes, 30 de Noviembre, 2018

Ya dejá de estudiar, debes dedicarte al bebé", fueron las primeras palabras de respuesta que escuchó María, (nombre ficticio) de su madre cuando le contó el año pasado que estaba embarazada. Pese a esto ella decidió continuar sus estudios. Este año ya está en 5to. y desde hace poco más de tres meses asiste a clases junto a su pequeña. "Decidí estudiar aunque con algunas dificultades que se presentan siempre pero sigo y seguiré... Solo un mes falté. Unos días antes de dar a luz y unas semanas después", contó la escolar mientras atendía a su pequeña en el aula con ayuda de sus compañeras. Como ella hay otras seis escolares en el módulo educativo Marcelo Quiroga que son madres; de estas, tres ya dieron a luz y llevan a sus bebés a las aulas. Las restantes están en gestación. Estos datos fueron confirmados por la dirección de establecimiento, "son 7 las madres adolescentes las que hay actualmente". Además, hay una escolar de último año de secundaria que se retiró del colegio debido a que tuvo gemelos.

Actualmente una escolar de solo 14 años, que tiene un bebé de cinco meses, es la madre más joven, pero que pese a esto no dejó la escuela. El director del módulo educativo, Juviar Huanca, que es el primer año que está en este cargo, conversó con cada una de las escolares para conocer su situación y paralelamente promovió clases de educación sexual con los escolares.

'Voy a seguir estudiando hasta formarme como doctora'. María contó que pese a la primera reacción negativa de su madre, en la actualidad es el principal apoyo para ella y su hijo. "Solo me falta un año. Voy a continuar adelante por ella (su hija) más que todo", insistió. Tiene proyectado el siguiente año, su último en etapa escolar, buscar un trabajo de medio tiempo y continuar con los estudios.

Ella pasa clases junto al carrito donde está su pequeña y tiene en su pupitre el tarro de leche para poder prepararle alimento rápidamente. Cuando se acerca el recreo sus compañeras son las primeras en acercarse para ayudarla a atender a la bebé.

Reconoce que durante la última etapa del embarazo bajó un poco las calificaciones, pero ya se niveló gracias al apoyo de sus compañeros. "Algunos me llevaban las tareas para que las haga en casa. Me ayudaron mucho. Todo el tiempo me preguntaban cómo estaba. Mis compañeros no me molestaban. Solo alguna vez me dijeron en broma "el grupo es de cuatro no de cinco", recordó.

En el mismo curso de María hay otra escolar que hace dos años, cuando estaban en tercero, tuvo gemelos e igual continúa sus estudios, además hay otras dos embarazadas más.

'Era un bebé planificado porque no nos estábamos cuidando". Daniela (nombre ficticio) es otra de las escolares que asiste actualmente a clases con su pequeño de poco más de cuatro meses. Está en 6to. de Secundaria y hoy es su último día de clases, pues según contó venció todas las materias. Ella explicó que desde el año pasado tiene una pareja estable y ya habían planificado tener un bebé. "No fue un embarazo no deseado. Es un bebé planificado", reveló. A ella, además de su pareja, su hermano le ayuda con el bebé.

En promoción también hay otras dos madres adolescentes, aunque una de ellas se retiró del colegio hace seis meses, pues tuvo gemelos y le fue más complicado seguir adelante.

Más de la mitad son madres solteras, pero siguen estudiando. El director del establecimiento contó que cuando se enteró de los casos hizo seguimiento a cada uno para tratar de conocer la realidad en la que viven las menores de edad. Explicó que al menos tres tienen parejas estables que de alguna manera les ayudan económicamente y también a seguir en clases. Sobre las restantes, contó que sus madres son las que se están haciendo cargo de los pequeños. "En otros tiempos se veía muy mal que una estudiante esté embarazada pero ahora... los estudiantes son más despiertos. Como maestros no podemos meternos en su vida privada pero lo que hacemos, a partir de que se registraron estas situaciones, es orientarlas. Brindarles charlas de educación sexual. La mayoría de estudiantes pese a tener su hijo han salido adelante, siguen estudiando", enfatizó.

La autoridad educativa resaltó que solicitó a los maestros realizar charlas de educación sexual con los escolares con cierta frecuencia. Además igual trajo al personal del centro de salud para que realice charlas informativas.

Agregó que en los actos cívicos igual habla con los estudiantes este tema. "¿Cuál es el apuro?, todo tiene su tiempo. Les repito con frecuencia", dice aunque agrega que como los casos vienen de una gestión atrás, lo que queda a los maestros es ayudar a las estudiantes para que no pierdan el año escolar.

María reconoce esta situación al señalar que cuando el director se enteró de todos los casos, brindó una charla a todos los escolares y solicitó reunirse con cada una. "Ya no quiero ver casos así. Dedíquense a los estudios. Cumplan sus metas" fue la frase que nos repite siempre", manifestó.

Sobre el caso de la escolar de 14 años, Huanca contó que se reunió con la madre de esta para conocer la situación. "Me informó que ella la apoyaría. Entiendo que ahora es la que se hace cargo del bebé para que la estudiante no falte a clases", dijo.

6 Cursos

del nivel secundario tiene este módulo educativo del Plan Tres Mil.