Mesa considera que no deben realizarse las Primarias porque son un desperdicio de dinero

“En estas condiciones esas “elecciones” no tienen ningún sentido”, señaló Carlos Mesa.

Jueves, 29 de Noviembre, 2018

El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, este jueves, mediante su cuenta de tuiter, manifestó que la elecciones primarias no deben realizase, puesto que el padrón de militancia no es confiable y debido a que no hay los partidos solo postularon un binomio.

“Primarias? No hay competencia interna. El padrón no es creíble. Es una dilapidación de dinero. En estas condiciones esas “elecciones” no tienen ningún sentido. No se deberían realizar”, escribió.

La Ley de Organizaciones Políticas establece, en su artículo 29, establece las siglas deben elegir su binomio presidencial en un proceso de elecciones internas, la mismas que serán convocadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se realizarán el 27 de enero de la próxima gestión.

No obstante, el TSE presentó este normativa a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en un principio especificaba que el proceso de las primaras se aplicarían para los comicios nacionales a partir del 2024. Pero, este acápite fue cambiado por los legisladores en su revisión y tratamiento ALP.