Por los audios de monitoreo a periodistas

Exigen renuncia del Comandante de la Policía

Molestia. Periodistas mencionados manifiestan su preocupación por monitoreo.

Jueves, 29 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Molestia. Comandante General de la Policía, Faustino Mendoza, bajo críticas por audios.

Después de que saliera a la luz un audio del supuesto monitoreo policial a periodistas, surgen críticas y pedido de renuncia de la autoridad.

A esta posición de rechazo al monitoreo, se sumaron las expresiones de autoridades de oposición y de representantes máximos del sector de la prensa.

En el polémico audio, revelado en las últimas horas, se escucha al comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, y al Jefe de Inteligencia, Freddy Huallpara, dar un informe al presidente Evo Morales sobre el trabajo que la institución realiza en el control de las redes sociales, así "como de las publicaciones ofensivas contra el Gobierno".

Huallpara, también detalla que se están asumiendo acciones "para reducir la capacidad de influencia de las RRSS" y que en ese marco se identificó a periodistas como John Arandia, Priscila Quiroga y Andrés Gómez, como de "derecha" y que ejercen influencia sobre la opinión pública.

Los periodistas resaltaron su defensa amparados en la Constitución Política del Estado (CPE).

Sectores molestos. El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, informó que esta entidad está pidiendo la renuncia del Comandante de la Policía, por este caso.

Argumentó que la Policía está llamada a resguardar la seguridad de la población, pero con ese trabajo mediante las redes sociales se estaría vulnerando los derechos de la ciudadanía.

A esto se sumó la posición de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, mediante su presidente, Hugo Salvatierra, quien pidió a la autoridad policial alejarse del cargo por "ética y moral". "Nosotros como Asociación le pedimos al Comandante General de la Policía que se aparte del cargo, porque ya no brinda seguridad a la población en su conjunto", dijo.

A su turno, José Luis Pattuy, representante de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, considera que el comandante Mendoza vulneró las normas y debería ser sometido a un proceso disciplinario interno en la instancia policial.

Afectados. Los periodistas aludidos reaccionaron ante el polémico audio de la Policía.

La presentadora de Cadena A, Priscila Quiroga, a través de su cuenta de Facebook manifestó que se vio sorprendida al escuchar el audio. Asimismo pidió garantías para desarrollar su trabajo, que "está enmarcado en la búsqueda de la verdad".

Por su parte el periodista Andrés Gómez, también mencionado en el audio, señaló en su cuenta de Twitter que el comandante de la Policía "se pone al servicio de Evo (Morales) que viola la CPE y desconoce el voto del 21F, y espía a defensores de la democracia para 'neutralizarlos'", dijo.

Asimismo el periodista John Arandia mediante un video publicado en su cuenta de Facebook reaccionó indignado. "Por todo esto me siento perseguido, me siento inseguro, me siento amenazado por la Policía y voy a pedirle encarecidamente al Ministro de Gobierno se me dé las garantías a mí, a los míos y a la prensa en su trabajo cotidiano", afirmó.

Garantías. El Defensor del Pueblo, David Tezanos, exhortó a la Policía Boliviana respetar el trabajo de la prensa y a su vez pidió garantías para que los periodistas puedan desarrollar su labor sin sentirse intimidados.

Asimismo, recordó que la relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estable que los periodistas no deben ser limitados ni intimidados, tampoco se tiene que violentar sus derechos, por ejercer su profesión.

Críticas. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ayer expresó en su cuenta de Twitter que en tiempos de los gobierno de facto la Policía era empleada para vigilar y acosar a las personas que no estaban a favor del régimen. "En las dictaduras, la Policía que debe dedicarse a la seguridad de la ciudadanía, es usada para perseguir, vigilar y acosar a quienes piensan diferente al poderoso. Este manoseo de la Policía, distorsionando su rol de servicio a la población debe terminar", escribió.

El diputado del MAS, David Ramos, dijo que aparte de la persecución a los distintos delitos, la Policía realiza acciones principalmente contra la desinformación en las redes sociales donde hay mentiras y confabulaciones. "Lo que está haciendo la Policía es utilizar estos medios de comunicación como son las redes sociales para establecer una lucha directa contra el delito, contra el crimen organizado, contra la estafa, pero principalmente contra la desinformación", señaló el legislador.

37 Mil policías

Apoyan el proceso de cambio, dijo en una oportunidad anterior el Comandante.