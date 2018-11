Política

Demócratas llama 'cobarde' la decisión de Unidad Nacional

Miércoles, 28 de Noviembre, 2018

El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) calificó de cobarde y falta de respeto la decisión de Unidad Nacional (UN), que a través de su líder Samuel Doria Medina, anunció que estaba rompiendo la alianza Bolivia Dice No.

“La decisión de Unidad Nacional de solicitar la disolución de la alianza supone, además de un acto de cobardía política, una falta de respeto a los compromisos escritos y una burla a la democracia”, dice el comunicado de Demócratas leído por su vicepresidente Ernesto Suárez.

Más antes, Doria Medina había anunciado su decisión de desistir de la candidatura y de romper la alianza, porque tenía “incompatibilidad de estrategias” con Demócratas.

Suárez dio la versión de Demócratas y aseveró que UN rechazó desde el primer momento la incorporación de otras personalidades para conformar binomios, y que pretendía presentar un candidato único.

Aseveró que la alianza tiene vigencia mínima hasta las elecciones de 2019, y que cualquier militante tiene el derecho a presentar su postulación. Aseguró que Demócratas tendrá su candidato.

“Por eso, no respaldaremos la decisión de Unidad Nacional y continuaremos nuestro camino a la alianza Bolivia Dice No, que sigue siendo hoy también un grito de repulsa contra todos los que rompen las reglas cuando no les conviene”, manifestó.

Suárez cuestionó si se tiene miedo al voto y si por eso se rompen alianzas. Criticó que cuando se iba a comenzar el juego, algunos al no ser los llamados prefieren agarrar su pelota e irse.